circle x black
Cerca nel sito
 

Udine, aggredisce la ex in tribunale dopo la condanna: arrestato per tentato omicidio

L'uomo era imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna

Un'aula di tribunale - (Fotogramma)
Un'aula di tribunale - (Fotogramma)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
12 settembre 2026 | 14.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Imputato per lesioni alla ex compagna, dopo la lettura della sentenza di condanna a sei mesi con pena sospesa, ha aggredito la donna nell'aula di Tribunale a Udine colpendola con un "coccio di plastica appuntito". A riportare la notizia dell'accaduto, che sarebbe avvenuto nei giorni scorsi, sono i quotidiani il 'Mattino di Padova' e la 'Tribuna di Treviso'. Alcuni presenti, come riferito dagli stessi quotidiani, sono intervenuti in aiuto della donna che è stata soccorsa per ferite al collo e a una gamba e portata al pronto soccorso mentre l'uomo è stato arrestato e il pm procede per l'ipotesi di reato di tentato omicidio.

Secondo quanto riportano i due quotidiani locali, l'uomo è un militare dell'Esercito e si è mosso in maniera molto repentina, sorprendendo tutti e prendendoli in contropiede, riuscendo a raggiungere la ex. Oggi è prevista l'udienza di convalida.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
processo udine aggressione tribunale udine
Vedi anche
Venezia 83, Favino: "Censura? A volte ci fermiamo prima, oggi c'è un conformismo dilagante" - Video
Diabete, numeri in crescita: cosa sapere su una delle principali sfide per la sanità pubblica
Venezia 83, America's Cup si presenta con il documentario 'Sail' - Video
Pantelleria, inaugurato il primo impianto eolico delle isole minori - Video
News to go
Bonus studenti, cosa si intende: tutti gli aiuti per il 2026
Ranucci lascia la redazione di Report: fra gli scatoloni spunta una lettera - Video
Venezia 83, Russell Crowe sbarca al Lido per il suo doc 'What Love Builds' - Video
"Tutto cominciò con un piatto di pasta al burro", quando Bonino ricordava l'incontro con Pannella - Video
Venezia 83, il regista Carrozzini: "L'Ai nel cinema sì, ma non deve sostituire gli attori" - Video
Ue, calano attraversamenti irregolari: 35% in meno
Venezia 83, oltre 25 minuti di standing ovation per "Naza": è record - Video
La denuncia di Jimmy Kimmel: "Trump ha bloccato l'intervista al candidato Dem Talarico" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza