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Unione Europea: Palmisano (Consiglio dei Ministri), 'Pnrr al lavoro su 159 obiettivi entro agosto per nuova tranche Ue'

10 giugno 2026 | 14.18
Redazione Adnkronos
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"La filiera del Pnrr parte dall'operaio che realizza i lavori e arriva fino all'alto funzionario della Commissione che deve verificarne l'attuazione. Ora ci attendono 159 obiettivi da completare entro il 31 agosto, necessari per la rendicontazione e la valutazione della decima rata". Così Antonio Palmisano, coordinatore della struttura di missione del Pnrr presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, durante il lancio della campagna di comunicazione della Commissione europea "Più forti insieme" presso "Europa Experience - David Sassoli" a Roma.

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