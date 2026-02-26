circle x black
Università: Campus Bio-Medico di Roma, al via il 33° anno accademico tra scienza, valori e internazionalizzazione

26 febbraio 2026 | 16.44
L'Università Campus Bio-Medico di Roma inaugura il 33° anno accademico con un messaggio chiaro: 'Educare l'intelligenza, coltivare l'umanità'. Una cerimonia con oltre 500 presenti tra studenti, docenti, alunni e rappresentanti delle istituzioni, che ha confermato la crescita dell'Ateneo romano, oggi forte di circa 4.000 studenti provenienti da 40 Paesi. Tra gli interventi, in Aula Magna, il magnifico rettore Rocco Papalia, ha ribadito la missione dell'Ateneo: "mettere la scienza al servizio dell'uomo, formando professionisti capaci di unire competenze tecniche e valori umani".

