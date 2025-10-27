Università, Ghiron (Tor Vergata): "Studenti palestinesi potranno formarsi in un ambiente accogliente"

"Siamo orgogliosi di questa iniziativa che ci consente di poter accogliere degli studenti che provengono da una zona difficile, un territorio di guerra. Noi possiamo fornire un grande servizio a queste persone: formarli in un ambiente sereno, ospitale, che ci consentirà di dare loro un grande contributo." ha dichiarato il rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, accogliendo i primi due studenti palestinesi arrivati in Italia per il programma di borse di studio messe a disposizione dall'Ateneo per il progetto IUPALS - Italian Universities for Palestinian Students, coordinato da CRUI e condiviso con il Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme, che studieranno nell'ateneo di Tor Vergata.