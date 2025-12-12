circle x black
Zakharova: "Relazioni Italia-Russia al peggio, situazione creata da pressioni Nato su Roma"

"Al momento le nostre relazioni sono in pausa. Non mi riferisco solo ai contatti ufficiali ma anche alle relazioni economiche e finanziarie", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo

Maria Zakharova - (Afp)
12 dicembre 2025 | 16.16
Redazione Adnkronos
Le relazioni fra Italia e Russia stanno attraversando la crisi peggiore dalla fine della Seconda guerra mondiale. Ci ricordiamo certamente il ruolo dell'Italia in quella guerra, ma ricordiamo anche il valore e il periodo positivo delle nostre relazioni che hanno attraversato 80 anni, un tempo molto lungo durante il quale abbiamo mantenuto una cooperazione altamente costruttiva con l'Italia", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un intervento al webinar del Global Fact Checking Network. L'Italia, ha aggiunto, "è oggetto di pressioni da parte della Nato, dal mondo anglosassone, e da questa dittatura ultraliberale". "Al momento le nostre relazioni sono in pausa. Non mi riferisco solo ai contatti ufficiali ma anche alle relazioni economiche e finanziarie. Vorrei credere che non siano finite ma solo sospese. Questa situazione non rientra nel nostro modo di fare, non nel modo di fare della Russia, ma emerge dalle pressioni a cui l'Italia è sottoposta".

