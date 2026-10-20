Università Roma Tor Vergata dedica un'aula a Federica Torzullo, vittima di femminicidio

Con una cerimonia moderata da Barbara Martini, delegata alle Pari opportunità e inclusione dell'Ateneo e alla presenza del Magnifico rettore Nathan Levialdi Ghiron, alcuni docenti, la famiglia e suo figlio, è stata consegnata nelle mani del piccolo Mattia la targa in memoria di Federica Torzullo, laureata in ingegneria gestionale nel 2011 nell'ateneo e vittima di femminicidio nel gennaio del 2026. Un modo per tenere vivo il ricordo di Federica trasmettendo alle giovani generazioni un messaggio di speranza.