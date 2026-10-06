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Università: studenti di Veterinaria di Tor Vergata cominciano tirocinio al Gregorio VII

06 ottobre 2026 | 10.48
Redazione Adnkronos
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Gli studenti del terzo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria dell'università degli studi di Roma Tor Vergata, i primi iscritti nell'anno accademico 2024-25, cominciano oggi nelle aule del policlinico veterinario Gregorio VII della Capitale una nuova fase del loro percorso formativo. Grazie alla partnership siglata dall'Ateneo con il presidio sanitario, i futuri veterinari in formazione avranno la possibilità di integrare la didattica frontale a esercitazioni pratiche e attività clinica. Un modello formativo orientato alla prospettiva One Health, che punta a coniugare competenze scientifiche, cliniche e di sanità pubblica.

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