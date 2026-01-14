circle x black
Cerca nel sito
 

Urinoterapia, Bassetti lancia l'allarme: i pericoli per chi beve la pipì

L'infettivologo: "Se il corpo elimina scorie non dobbiamo reintrodurle"

Matteo Bassetti
Matteo Bassetti
14 gennaio 2026 | 10.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ci sono persone che bevono la pipì, la bevono per scopi curativi o per pratiche sessuali". A segnalare il fenomeno è l'infettivologo Matteo Bassetti che si dice "sconcertato" e lancia un allarme via social: "L'urinoterapia è una medicina alternativa che sfrutta l'urina per presunti benefici su sistema immunitario, allergie e problemi della pelle, ma è priva di basi scientifiche ed è pericolosa per la salute, non essendoci prove di efficacia e potendo portare a infezioni o intossicazioni da riassorbimento di scorie". Nessun vantaggio, dunque, ma solo rischi, avverte il primario di Malattie infettive dell'Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova.

"Una volta alla 'Zanzara' ho visto una signora che beveva le proprie urine, anzi le aveva tenute sul davanzale per farle in qualche modo invecchiare", racconta il medico in un video. Le urine bevute "fanno male - ammonisce Bassetti - Non c'è nessuna evidenza scientifica che possano portare dei benefici", anche se "qualcuno dice che sono addirittura curative. Possono essere molto pericolose per la vostra salute, sia bere le vostre urine che - ancora peggio - bere quelle di qualcun altro. Attenzione", incalza l'infettivologo, "perché se il nostro corpo elimina delle scorie è perché non le dobbiamo reintrodurre. E' come se uscissero dalla finestra e noi le reintroduciamo dalla porta principale. Attenzione, attenzione, evitate queste pratiche che rischiano di fare davvero male alla vostra salute". 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
urinoterapia bere la pipì urinoterapia benefici e rischi matteo bassetti salute ultime notizie
Vedi anche
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza