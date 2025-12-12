circle x black
Cerca nel sito
 

Usa, Tesla: "Tecnologia guida autonoma Fsd salva un'automobilista da infarto"

Usa, Tesla:
12 dicembre 2025 | 17.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La tecnologia di guida autonoma Fsd (Supervised) di Tesla, sviluppata da Elon Musk, ha permesso a un automobilista statunitense di raggiungere il pronto soccorso in sicurezza, nonostante un improvviso malore dovuto a un infarto.

L’uomo, residente a Reno (Nevada), si è sentito male mentre si trovava al lavoro. Impossibilitato a guidare autonomamente, ha attivato il sistema Fsd della sua Tesla chiedendo di raggiungere l’ospedale più vicino. Il veicolo ha percorso autonomamente il tragitto fino al pronto soccorso, consentendo al personale medico presente di intervenire immediatamente. Pochi minuti dopo l’arrivo, il paziente ha subito un arresto cardiaco ed è stato salvato. Senza l’intervento del veicolo autonomo, l’uomo avrebbe rischiato la vita aspettando l’arrivo di un’ambulanza. Attualmente si sta riprendendo a seguito di un intervento a cuore aperto eseguito il 14 novembre.

Come riportato dallo stesso proprietario sulla piattaforma X, l’auto ha consentito di ridurre i tempi di intervento in una situazione critica: “Il Fsd di Tesla mi ha letteralmente salvato la vita e potenzialmente anche quella di altri sulla strada.”

Il sistema Fsd (Supervised) consente al conducente di supervisionare il percorso mentre il veicolo guida autonomamente. In situazioni di emergenza, l’auto può ridurre significativamente i tempi di intervento, migliorando le possibilità di sopravvivenza. Su richiesta, il veicolo può contattare immediatamente i servizi di emergenza e fornire assistenza tramite l’intelligenza artificiale integrata, capace di offrire indicazioni utili in caso di necessità.

''La tecnologia Fsd -si sottolinea in una nota- si integra con le caratteristiche di sicurezza attiva dei veicoli Tesla, progettati per proteggere i passeggeri e assisterli in situazioni critiche. Questo episodio evidenzia il potenziale concreto della guida autonoma nella gestione di emergenze mediche, mostrando come l’innovazione tecnologica possa contribuire a salvare vite umane in circostanze imprevedibili, anche quando il conducente non è in grado di intervenire direttamente".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Usa Tesla Fsd automobilista
Vedi anche
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza