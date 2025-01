La sede in centro a Roma dell'Agenzia italiana del farmaco in ristrutturazione e la facciata si copre con due maxi poster. Uno per ricordare di "usare in modo responsabile i farmaci" perché "la salute è un bene di tutti", l'altro per sottolineare come ci sono "più farmaci innovativi rimborsati". In più l'Aifa ha inserito sui poster in via del Tritone anche un QCode che riporta al sito dell'agenzia.