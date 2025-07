Vacanze 2025, i millennial preferiscono la natura

Vacanze, i millennial preferiscono la natura per trascorrere il loro tempo libero: il 30% delle esperienze outdoor è green. Ecco cosa emerge da una ricerca condotta dall’Osservatorio data driven sul turismo esperienziale di KuriU, la piattaforma 100% Made in Italy attiva dal 2024 e dedicata allo svago e al leisure con una community da 150.000 utenti che ogni mese generano 500 nuove esperienze e oltre 500.000 impression.

L’Osservatorio data driven sul turismo esperienziale KuriU. L’analisi ha censito oltre 15.000 esperienze di cui il 69% in Italia, il 21% in Europa e il restante 10% nel resto del mondo. E se il food da solo è riconosciuto come una delle esperienze più ricercate con il 20% delle preferenze, è la natura in tutte le sue accezioni - escursionismo e affini (18%), luoghi d’interesse naturalistico come cascate, grotte ecc ( 8%) e paesaggi agricoli come vigne, uliveti e fattorie (4%) - a conquistare il gradino più alto del podio fra le esperienze più amate dai millennial per trascorrere il tempo libero. Seguono le esperienze culturali che, con il 16% delle preferenze, sono in rialzo rispetto all’anno precedente, e al 4º posto con il 9% dei consensi, leggermente in calo rispetto al 2023, quelle che vengono definite “scenari antropici” dentro cui ricadono le visite alle grandi capitali. Tra le attività, resta il viaggio quella più amata con il 26% delle preferenze, se la passa meno bene lo sport che totalizza solo un 4%.

La piattaforma che cambia il mondo del tempo libero. KuriU è una piattaforma ibrida che unisce web, app e un magazine online e che opera nel campo creator economy, un settore che nel 2025 registrerà un mercato globale di oltre 200 miliardi di dollari, con una previsione di espansione fino a 848 miliardi entro il 2032 (Coherent Market Insights). KuriU nel suo primo anno di attività ha raccolto 400.000 euro di ricavi e prevede di raggiungere i 300.000 utenti entro la fine del 2025. Mettendo a sistema dati di prima parte e intelligenza artificiale, la piattaforma vuole creare un Osservatorio unico sul tempo libero - secondo Phocuswright e Skift, entro il 2027 il valore del settore delle esperienze nel mondo supererà i 375 miliardi di dollari - con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per appassionati e aziende per i contenuti e le tendenze nel mondo degli hobby, dello svago e del leisure.