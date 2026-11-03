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Vaccini, Cittadinanzattiva: "Anti-Rsv a livello nazionale contro frammentazioni regionali"

Mandorino, 'accesso equo eviterebbe l'aggravarsi delle condizioni dei più fragili'

Anna Lisa Mandorino - Adnkronos
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03 novembre 2026 | 19.35
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

"Per Cittadinanzattiva è fondamentale definire una programmazione nazionale sulle priorità di salute pubblica, garantendo interventi uniformi su tutto il territorio. In questo contesto, la lotta al virus respiratorio sinciziale (Rsv) rappresenta una priorità, soprattutto per le conseguenze che l'infezione può avere sulla popolazione anziana e più fragile". Lo ha dichiarato Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva, intervenendo a Milano all'incontro con la stampa promosso da Gsk in occasione della Settimana internazionale di sensibilizzazione sul virus respiratorio sinciziale (Rsv), in programma dal 2 all'8 novembre.

"Proteggere queste persone - ha ribadito Mandorino - significa tutelare non solo la loro salute, ma anche il benessere delle famiglie che spesso se ne prendono cura e alleggerire il carico sui servizi sanitari, particolarmente sotto pressione durante il periodo invernale. Una strategia di prevenzione efficace consentirebbe infatti di ridurre il rischio di aggravamento delle condizioni cliniche dei soggetti più vulnerabili e di contrastare in modo più incisivo la diffusione del virus". La previsione della vaccinazione a livello nazionale "permetterebbe inoltre di superare le differenze e le disuguaglianze nell'accesso alla prevenzione che ancora caratterizzano il Servizio sanitario tra le diverse Regioni. Un approccio unitario contribuirebbe così a garantire a tutti i cittadini le stesse opportunità di accesso all'innovazione e alle nuove possibilità di protezione", ha concluso.

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