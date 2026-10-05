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Vaccini, Sotgiu (Css): "Dobbiamo trasmettere a tutti un messaggio di sicurezza"

Giovanni Sotgiu - (Adnkronos)
Giovanni Sotgiu - (Adnkronos)
05 ottobre 2026 | 16.28
Lucia Scopelliti
LETTURA: 1 minuti

"I vaccini sono fondamentali. Lo hanno dimostrato storicamente, determinando una riduzione considerevole delle malattie infettive". Lo ha ribadito Giovanni Sotgiu, membro del Consiglio superiore di sanità (Css), intervenendo alla giornata di confronto 'Fism for people - Facciamo germogliare la prevenzione', in corso a Cagliari al T Hotel. Sotgiu ha richiamato anche la necessità di contrastare la sfiducia nei confronti delle vaccinazioni: "Quello che dobbiamo trasmettere a tutti è un messaggio di sicurezza: l'importanza dei vaccini come strumento ancora attuale". Un tema all'ordine del giorno, ha spiegato in occasione dell'evento promosso Federazione delle società medico-scientifiche italiane, vista la recente epidemia di morbillo in corso in Italia.

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vaccini sanità giovanni sotgiu css sicurezza fism cagliari riduzione malattie infettive
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