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Valditara a intitolazione scuola nell'Avellinese a Piersanti Mattarella: "Fulgido esempio lotta alla mafia"

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha partecipato oggi in provincia di Avellino alla cerimonia di intitolazione del plesso scolastico di Pietradefusi

Valditara a intitolazione scuola nell'Avellinese a Piersanti Mattarella:
07 maggio 2026 | 15.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha partecipato oggi in provincia di Avellino alla cerimonia di intitolazione del plesso scolastico di Pietradefusi a Piersanti Mattarella.

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“Ho fortemente voluto essere presente all’intitolazione di questa scuola a Piersanti Mattarella, esempio fulgido di lotta nei confronti della mafia. Ricordo ancora, da ragazzo, quei tragici avvenimenti e l’immagine drammatica del Presidente Sergio Mattarella che sorreggeva il fratello vittima dell'attentato. - ha evidenziato Valditara - Piersanti Mattarella si è opposto con determinazione agli interessi della criminalità organizzata, anche attraverso scelte amministrative coraggiose. Oggi lanciamo un messaggio forte di legalità, un ringraziamento alle Forze dell’ordine, alla magistratura e a tutte le istituzioni che lavorano costantemente per garantire la sicurezza dei cittadini”.

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intitolazione scuola lotta alla mafia legalità
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