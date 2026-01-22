Valentino, l’assessore alla Cultura Smeriglio: "Roma ha un debito di riconoscenza"

“Roma ha un debito di riconoscenza con Valentino, negli ultimi anni il lavoro della fondazione è stato un lavoro puntuale, abbiamo appena fatto questa collaborazione con la Joana Vasconcelos ( la mostra Venus, ndr) distribuita in tutta la città”. Così l’assessore alla Cultura del comune di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio, all’uscita dalla camera ardente di Valentino. “L’attenzione al contemporaneo, il mix tra cultura turismo e moda: siamo qui per ringraziare per quello che ha lasciato al nostro Paese alla nostra città, e in particolare per il lavoro fatto all’ultimo anno”, prosegue Smeriglio. “In quest’ultimo progetto erano coinvolte persone fragili, detenute, quindi una grande sensibilità. La città di Roma deve molto a Valentino e alla sua fondazione”, conclude.