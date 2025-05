Vaticano, Il Tempo: "La firma di Parolin su ultimo documento affaire Sloane Avenue"

A poche ore dall'inizio del Conclave, spuntano nuovi documenti sull'affaire del palazzo di Londra, culminato nel grande scandalo che ha portato alla condanna in primo grado del cardinale Angelo Becciu. L’ultima carta che circola in Vaticano, e che Il Tempo - diretto da Tommaso Cerno - pubblica in esclusiva, porta la firma del segretario di Stato Parolin, tra i papabili del Conclave che sta per aprirsi. Una firma in calce al memorandum, datata 25 novembre 2018, che descrive minuziosamente l’operazione finanziaria e patrimoniale che il Vaticano finora aveva negato di conoscere nei dettagli, attribuendo ai singoli le responsabilità. Sotto il memorandum, Parolin scrive di suo pugno un commento che, invece, sembrerebbe confermare che la Santa Sede non solo fosse informata dell'affaire di Sloane Avenue, ma che la Segreteria di Stato, nel suo più alto incarico rappresentato da Parolin, avesse di proprio pugno autorizzato l'operazione.

"Avute assicurazioni sulla solidità dell'operazione (che porterebbe vantaggi alla Santa Sede), la sua trasparenza e l'assenza di rischi reputazionali, (che, anzi, superati quelli legati alla gestione del Fondo Gof) - scrive Parolin - sono favorevole alla stipulazione dei contratti". Il documento, che il Segretario di Stato verga con la sua firma, spiega il quotidiano, "descrive i vari passaggi dell'acquisizione dell'immobile di Sloane Avenue, nata su suggerimento del Credit Suisse di Londra, che ha poi portato Becciu nella bufera" e porta in calce "la nota scritta a mano da Parolin, con la quale autorizza l'operazione e la stipulazione dei contratti, che avrebbero portato all'acquisto del palazzo attraverso la società lussemburghese Gutt.Sa, di proprietà del broker Gianluigi Torzi. Una decisione che Parolin avrebbe preso, come lui stesso scrive, dopo aver sentito, la sera prima, il parere del monsignore Alberto Perlasca, il grande accusatore di Becciu, e quello di Fabrizio Tirabassi, l'uno a capo e l'altro minutante dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato. Questo documento, contenuto all'interno del fascicolo sul processo ma mai trapelato, si trova a pagina 97 dell’allegato denominato 'All 15 Annotazione di PG Squillace con allegati', che fa parte del secondo faldone di atti depositati dall'ufficio del promotore di giustizia, Alessandro Diddi, il 20 agosto 2021".