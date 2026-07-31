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Verona, anziana trovata accoltellata in casa: fermato il figlio

L'uomo, 52enne, è stato portato in questura in attesa dell'interrogatorio

Polizia - FOTOGRAMMA
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31 luglio 2026 | 13.51
Redazione Adnkronos
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Una anziana ultraottantenne è stata trovata morta in casa nella mattinata di oggi, venerdì 31 luglio, in uno stabile di via Boccioni, nel quartiere di Borgo Venezia, a Verona. La donna, che soffriva di una malattia degenerativa, sarebbe stata accoltellata.

La Squadra mobile di Verona ha fermato e portato in questura il figlio 52enne della donna in attesa dell’interrogatorio del magistrato. Nella casa, sotto sequestro, stanno operando i tecnici della polizia scientifica per i rilievi.

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Verona anziana accoltellata anziana accoltellata casa figlio 52enne
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