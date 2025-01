Bruno Vespa contro Cecilia Sala su X all'indomani della partecipazione della reporter a 'Che Tempo Che Fa'. In diversi tweet, il giornalista Rai critica infatti la cronista, 'rea', secondo lui, di non aver ringraziato la premier Giorgia Meloni per il ruolo svolto dal governo nella sua liberazione dopo l'arresto e la detenzione in Iran. Un comportamento "semplicemente vergognoso" per Vespa, che sul social svela anche un retroscena inedito sulla mancata partecipazione del padre di Sala al suo talk 'Cinque Minuti'.

"Ammiro professionalmente Cecilia Sala. L’ho premiata come presidente del Guidarello per i suoi reportage in Ucraina. Ho seguito con ansia - scrive nel primo dei tre tweet - il suo sequestro. Ma che non abbia sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni è semplicemente vergognoso", l'attacco.

Ecco poi arrivare il retroscena: "Il giorno della liberazione - afferma lo storico giornalista Rai - la madre e il compagno di Cecilia hanno impedito al padre, quel gentiluomo di Renato Sala che era già nel cortile di via Teulada, di commentare l’evento nei Cinque minuti con il ministro Tajani. A voi il commento".

E in un nuovo tweet arriva quindi il "grazie a Luciana Litizzetto per aver salvato l’onorabilità della trasmissione ringraziando Meloni, visto che Sala non l’aveva fatto" durante l'intervista a 'Che Tempo Che Fa'.

Ma non è tutto. A chi fra gli utenti chiede "cosa le ha fatto Sala?", Vespa risponde secco: "Niente. L’ho pure premiata. Semmai chiediamoci il contrario". E ancora, nel mirino del giornalista Rai finisce anche l'Huffington Post. Secondo il quotidiano online, infatti, Vespa non avrebbe "perdonato" a Sala di aver scelto Fabio Fazio per la prima intervista in tv dopo il rilascio. "Era scontato che sarebbe andata da Fazio dopo aver impedito al padre di venire ai nostri 5 minuti con Tajani. Mi interessa piuttosto il giudizio di HP sul mancato ringraziamento a chi l’ha salvata", la replica di Vespa al tweet della testata online.