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Controesodo agosto, traffico in aumento: bollino rosso tra sabato e domenica

Dopo alcuni giorni con flussi meno sostenuti, una nuova fase di maggiore intensità è prevista nell'ultimo fine settimana del mese

Traffico in autostrada - (Ipa)
Traffico in autostrada - (Ipa)
21 agosto 2026 | 00.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Traffico in aumento sulle principali strade e autostrade italiane, con i picchi concentrati soprattutto tra la domenica e il lunedì. Secondo quanto riferisce Viabilità Italia, il Centro di coordinamento nazionale in materia di Viabilità, per oggi, venerdì 21 agosto, è previsto bollino giallo al mattino e rosso in serata, corrispondente a traffico intenso con possibile criticità. Domani, sabato 22, il rosso è previsto al mattino e il giallo alla sera. Domenica 23 agosto il traffico sarà intenso nella prima parte della giornata e potrà presentare criticità nella seconda, mentre lunedì 24 il bollino rosso riguarda il mattino e quello giallo la sera.

Fino al 31 agosto non vengono segnalati bollini neri. Dopo alcuni giorni con flussi meno sostenuti, una nuova fase di maggiore intensità è prevista nell'ultimo fine settimana del mese. Giovedì 27 il traffico passerà da normale al mattino a intenso la sera. Venerdì 28 sono indicati bollino giallo al mattino e rosso alla sera; sabato 29 rosso nella prima parte della giornata e giallo nella seconda. Domenica 30 sono previsti giallo al mattino e rosso alla sera, mentre lunedì 31 il calendario indica possibile criticità al mattino e traffico intenso in serata. Il prospetto di Viabilità Italia riporta anche i divieti di circolazione per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate. Nei giorni ancora interessati dalle limitazioni, il fermo è previsto sabato 22 e sabato 29 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 23 e domenica 30 dalle 7 alle 22.

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viabilità traffico bollino rosso autostrade italiane traffico oggi traffico domani traffico autostrade
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