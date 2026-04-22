circle x black
Cerca nel sito
 

Viaggiare con cane e gatto in Europa, scattano nuove regole: documenti obbligatori e cosa cambia

Al via da oggi le nuove norme per partire con il tuo animale da compagnia. Ecco cosa sapere se stai pianificando una vacanza o un trasferimento

﻿

Viaggiare con cane e gatto in Europa, scattano nuove regole: documenti obbligatori e cosa cambia
22 aprile 2026 | 09.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Da oggi, 22 aprile 2026, entrano in vigore nuove regole dell’Unione Europea per viaggiare con cane, gatto e altri animali da compagnia tra gli Stati membri. L’aggiornamento, adottato dalla Commissione europea, riguarda gli spostamenti non commerciali — quindi viaggi per motivi personali, familiari o ricreativi — e punta a rendere più uniformi i controlli sanitari nei diversi Paesi per prevenire la diffusione di malattie come la rabbia.

CTA

La decisione arriva in un contesto di mobilità crescente, con sempre più famiglie che scelgono vacanze pet friendly o si spostano, anche per lavoro, insieme ai propri animali.

A chi si applicano le nuove regole

Le nuove norme riguardano esclusivamente i movimenti non commerciali degli animali da compagnia e non si applicano ai trasporti legati alla vendita o ad attività professionali.

Il regolamento interessa:

-cani

-gatti

-furetti

-volatili domestici

L’obiettivo è rafforzare la prevenzione sanitaria e limitare la diffusione di malattie trasmissibili tra animali e, in alcuni casi, anche all’uomo.

Cosa serve per viaggiare con cane o gatto nel 2026

Per spostarsi tra Paesi UE sarà obbligatorio avere:

- Microchip identificativo conforme agli standard europei

- Vaccinazione antirabbica valida

- Passaporto europeo per animali da compagnia

- Eventuali trattamenti antiparassitari richiesti dal Paese di destinazione

In alcuni casi, sarà possibile viaggiare senza certificato sanitario utilizzando un passaporto per animali domestici, soprattutto per rientri nell’UE dopo viaggi all’estero, purché siano rispettate tutte le condizioni sanitarie.

Microchip requisito base

L’identificazione certa dell’animale resta un punto centrale.

Il microchip elettronico è obbligatorio per cani, gatti e furetti e consente di collegare l’animale alla sua documentazione sanitaria. Il tatuaggio resta valido solo se effettuato prima del 3 luglio 2011 e ancora leggibile.

Vaccino antirabbico: requisito fondamentale

Rimane inoltre obbligatoria la vaccinazione contro la rabbia:

- deve essere somministrata almeno 21 giorni prima della partenza

- risultare registrata nel passaporto

Si tratta di una misura chiave per prevenire la diffusione di una malattia ancora presente in alcune aree del mondo.

Passaporto europeo per animali

È il documento che accompagna sempre cane o gatto durante il viaggio. Viene rilasciato da un veterinario autorizzato e certifica:

- identità dell’animale

- vaccinazioni effettuate

- trattamenti sanitari

Per gli animali provenienti da Paesi extra UE è richiesta anche una certificazione sanitaria conforme agli standard europei.

Furetti, volatili e regole speciali in alcuni Paesi

Il regolamento conferma per i furetti regole allineate a quelle di cani e gatti: identificazione, vaccinazione e documentazione completa.

Per i volatili domestici sono previsti controlli più rigorosi e un limite massimo di cinque esemplari per viaggio, anche per ridurre il rischio di diffusione dell’influenza aviaria.

Particolare attenzione riguarda la prevenzione dell’Echinococcosi causata da Echinococcus multilocularis, un parassita che può colpire anche l’uomo.

Gli animali diretti verso Paesi ufficialmente indenni — come Irlanda, Malta e Finlandia — devono essere sottoposti a trattamento antiparassitario prima dell’ingresso, salvo regimi alternativi riconosciuti.

Cosa cambia davvero

Le nuove norme non rivoluzionano il sistema attuale, ma lo rendono più uniforme e rigoroso. L’obiettivo è prevenire malattie animali e zoonosi, standardizzare i controlli tra Paesi e garantire sicurezza senza limitare la libera circolazione

Prima di metterti in viaggio, verifica:

- Microchip attivo e leggibile

- Vaccinazione antirabbica valida

- Passaporto aggiornato

- Eventuali trattamenti richiesti dal Paese di destinazione

- Regole locali specifiche

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cane viaggio europa viaggi europa cane viaggi europa gatto passaporto europeo cane viaggi animali europa passaporto animali
Vedi anche
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza