Vicenza, due ragazzi investiti dal bus all'uscita di scuola: amputata la gamba a una 15enne

Sulla dinamica stanno indagando carabinieri e polizia locale

Ambulanza - Fotogramma
09 gennaio 2026 | 22.27
Redazione Adnkronos
Due compagni di classe sono stati investiti da un autobus all'uscita di scuola e le condizioni gravi della ragazza, di 15 anni, hanno portato i medici a decidere di amputarle una gamba. È successo a Noventa Vicentina.

I due studenti sono stati investiti da un autobus di linea nel primo pomeriggio di ieri, nei pressi di una fermata vicino alla loro scuola. Entrambi sarebbero stati colpiti all’altezza delle gambe dalla parte posteriore del bus che era in fase di avvicinamento alla fermata, ma le condizioni della ragazza sono apparse subito più gravi: è stata portata all’ospedale di Vicenza con l'elicottero del Suem 118 e ricoverata in rianimazione. Oggi la decisione dei medici di amputarle una gamba.

Sulla dinamica stanno indagando carabinieri e polizia locale. Una delle ipotesi è che i due compagni di classe potrebbero essere stati spinti contro l’autobus ancora in movimento dall’assembramento di studenti che si era radunato alla fermata e così la 15enne si sarebbe ritrovata sull’asfalto, quando l’autobus le ha schiacciato la gamba passandole sopra con le pesanti ruote.

