Video privati di De Martino sul web, pm Roma indaga per revenge porn

Le immagini che lo ritraggono con la fidanzata sono state carpite illegalmente dal sistema di videosorveglianza

Stefano De Martino - Fotogramma /Ipa
Stefano De Martino - Fotogramma /Ipa
09 settembre 2025 | 14.33
Redazione Adnkronos
C’è anche il reato di revenge porn nell’inchiesta della Procura di Roma in relazione a un video e foto circolati sul web del conduttore televisivo Stefano De Martino che lo ritraggono in compagnia della sua attuale fidanzata in casa nella Capitale, immagini carpite illegalmente dal sistema di videosorveglianza. Le indagini, al momento contro ignoti, sono delegate alla Polizia Postale.

Si tratterebbe di un video/immagini che verosimilmente uno o più hacker hanno rubato introducendosi illegalmente nel sistema di videosorveglianza interno dell'abitazione violando la privacy e poi diffuso illecitamente.

Tag
revenge porn stefano de martino stefano de martino video stefano de martino fidanzata stefano de martino fidanzata video
