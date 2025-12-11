Violenza di genere, Premio Rosa Parks a Le Onde

"I dati dell’Istat, resi noti alcune settimane fa, ci fanno capire che mai come ora è necessaria l’azione di prevenzione e di contrasto alla violenza contro le donne. La violenza di genere resta infatti una delle emergenze sociali più gravi in Italia e in Sicilia. E ieri, nell’ambito della cerimonia di consegna del Premio Rosa Parks, giunto alla sua dodicesima edizione, l’associazione alla quale è stato assegnato, Le Onde ETS - da oltre trent’anni attiva in città e nella provincia contro la violenza sulle donne - ha rinnovato l’invito a rivolgersi ai propri sportelli di ascolto". E' quanto si legge in una nota. La cerimonia di consegna, molto partecipata soprattutto da giovani, si è svolta luogo a Palermo ieri sera Al Vicolo, in vicolo San Basilio 10-12. A ritirare la targa commemorativa (realizzata anche quest’anno dalla ceramista Maria Grazia Bonsignore) è stata la presidente de Le Onde ETS, Elvira Rotigliano.

Durante il suo intervento, Elvira Rotigliano ha sottolineato come “l’Associazione può contare su due Case Rifugio dove le donne, sole e o con figli e figlie, sopravvissute a violenza, possono elaborare il trauma e avvicinarsi a nuovi progetti di vita”. “Al Centro antiviolenza de Le Onde ETS si rivolgono mediamente circa 450 donne l'anno. Tutte le nostre attività sono realizzate in collaborazione con associazioni e con enti che offrono azioni e attività in favore delle donne – ha aggiunto -. Grazie a questi servizi, Le Onde ETS si impegna ogni giorno a fornire strumenti concreti per uscire dalla violenza e ricostruire una nuova indipendenza. Opera a livello comunale, sovracomunale, regionale, nazionale e transnazionale, anche in partnership, ed è componente del Forum del partenariato della Regione Siciliana e del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere in Sicilia. Tra le altre attività, ci siamo dedicate ad attività specifiche rivolte alle donne con disabilità utilizzando un approccio intersezionale per i loro percorsi di uscita dalla violenza.”

Il Premio Rosa Parks edizione 2025, dedicato all’attivista afroamericana, è stato conferito dalla Human Rights Youth Organization all’associazione Le Onde ETS proprio per l’impegno nella promozione dei diritti delle donne e per il sostegno alle vittime di maltrattamenti. Istituito nel 2013 dall’associazione HRYO, il premio Rosa Parks nasce per celebrare figure e realtà che si distinguono nell’impegno per la difesa dei diritti umani e civili, nella lotta non violenta per la tutela della dignità umana e nella promozione della giustizia sociale. Il riconoscimento prende il nome da Rosa Parks, simbolo mondiale della lotta contro le discriminazioni e per la difesa dei diritti civili, e si propone di mantenere viva la memoria del suo coraggio ispirando le nuove generazioni. Nel corso degli anni è stato assegnato a chi, con azioni concrete, ha supportato la costruzione di una società più equa e inclusiva, operando nel solco dei valori dei grandi movimenti non violenti.