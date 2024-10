Violenza sessuale ai danni della figlia minorenne e maltrattamenti agli altri familiari: in carcere 40enne napoletano. La polizia ha dato esecuzione, in provincia di Reggio Emilia, all’Ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo pluripregiudicato, ritenuto gravemente indiziato dei reati continuati e aggravati di violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne e di maltrattamenti degli appartenenti al nucleo familiare.

In particolare, sono state acquisite le fonti di prova che evidenziano la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato e, in considerazione dell’estrema gravità dei fatti contestati e della significativa reiterazione delle condotte, sono emersi i presupposti per l’applicazione della misura cautelare più afflittiva della custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Reggio Emilia.