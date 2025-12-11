circle x black
Violenza sulle donne, 'Piccola Panchina Rossa' da scrivania: il regalo per sostenere la speranza

Violenza sulle donne, 'Piccola Panchina Rossa' da scrivania: il regalo per sostenere la speranza
11 dicembre 2025 | 11.25
Redazione Adnkronos
Una collaborazione significativa si rafforza nel nome della solidarietà e del contrasto alla violenza di genere. Gli Stati Generali delle Donne, la Fondazione Gaia e Codere Italia annunciano il rinnovo della partnership per la campagna di Natale 2025 a supporto del progetto di Villa Gaia. Il progetto 'panchinerosse', marchio registrato degli Stati Generali delle Donne, è un'iniziativa open finalizzata a sensibilizzare i cittadini e le cittadine sul tema della violenza contro le donne, attraverso la posa di panchine rosse in spazi pubblici e privati. Anche quest'anno, la campagna si focalizza sulla diffusione della Piccola Panchina Rossa da Scrivania, un oggetto simbolico pensato per entrare negli uffici, nelle case e negli spazi di vita personali.

"Siamo entusiasti di questa collaborazione con Codere Italia, un esempio virtuoso di come le imprese possano affiancare iniziative di responsabilità sociale. La campagna natalizia quest'anno è già iniziata con le donne e gli uomini di Consob che hanno acquistato la piccola panchina rossa da scrivania per sostenere concretamente il progetto di Villa Gaia. Ogni panchina acquistata è un passo in avanti per le donne che cercano un nuovo futuro", dice Isa Maggi, coordinatrice nazionale Stati Generali delle Donne e presidente Fondazione Gaia.

“Per il terzo anno consecutivo siamo felici di poter supportare un progetto di così ampio respiro e fondamentale per il reinserimento delle donne che hanno subito violenza nella vita reale - dichiara Imma Romano, Direttrice Relazioni Istituzionali Codere Italia - In questo modo rendiamo concreto il nostro impegno contro la violenza di genere e a favore dell’equità e della parità di genere”. L'iniziativa è una campagna nazionale che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica contro il dramma dei femminicidi e la violenza. Il ricavato delle vendite sarà devoluto interamente a Fondazione Villa Gaia in Oltrepò Pavese, una casa che dal 2009 accoglie donne in difficoltà e vittime di violenza. Dopo l'emergenza, la Fondazione offre percorsi di rigenerazione personale e professionale attraverso i progetti formativi 'Adotta una lavoratrice' e 'Kick Off' per la creazione di impresa, un vero e proprio trampolino per riprendere futuro e speranza.

