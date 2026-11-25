L'Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione con il messaggio 'Non sei sola'

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Unasca (Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica) aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione con il messaggio 'Non sei sola'. "Conseguire la patente - dicono Annalisa Ferranini ed Emanuela Pastorello, componenti delle due segreterie nazionali Unasca - non significa soltanto imparare a guidare, ma anche poter scegliere la propria strada, accedere al mondo del lavoro e muoversi in autonomia. Pur non rappresentando una risposta alla violenza di genere, la patente può essere uno strumento concreto di indipendenza e libertà di scelta".

Attraverso la formazione, l’educazione e la presenza capillare sul territorio, Unasca intende contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell’autonomia femminile, esprimendo la propria solidarietà a tutte le donne vittime di violenza. "Per una strada più sicura, anche contro la violenza. Insieme, per il rispetto e la libertà".