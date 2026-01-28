"Non è un nuovo Covid, è una patologia altamente contagiosa che necessità di isolamento ed è autolimitante"

Allarme per un focolaio di virus Nipah in India. Non è una novità: i primi casi di infezione sono stati osservati in Malesia e Singapore tra il 1998 e il 1999, tra allevatori di suini che avevano avuto un contatto diretto con fluidi respiratori di animali infetti. Diverse epidemie sono state registrate in Bangladesh dal 2001 e vari focolai sporadici sono stati segnalati in India. "Inizialmente presente in ambito animale" - le volpi volanti e i pipistrelli della frutta sono considerati il serbatoio naturale di questo agente infettivo - "il virus Nipah è stato riscontrato in un'ampia gamma di mammiferi ospiti, come maiali, cavalli, gatti e cani, che possono essere asintomatici o sviluppare una malattia lieve o moderata, a differenza degli esseri umani che possono sviluppare una malattia con una letalità fino al 75%", spiega all'Adnkronos Salute Emanuele Nicastri, direttore dell'Uoc di Malattie infettive ad alta intensità di cura dell'Inmi Spallanzani di Roma. "In modo poco prevedibile, ma sicuramente sporadico, emerge dalla nicchia ecologica animale e questo fa ipotizzare che di fatto ci troviamo di fronte alla punta di un iceberg che causa focolai soprattutto quando i primi casi umani si recano in ospedale e lì la trasmissione non è contenuta in modo corretto".

Perché l'Italia non rischia

Il focolaio di virus Nipah in India può essere un pericolo per l'Italia con eventuali casi di importazione? "Penso proprio di no - risponde l'esperto - Il tipico turista non va nelle aree più povere dell'India dove c'è la possibilità di un contatto diretto con gli escrementi o le secrezioni di animali infetti e dove c'è rischio di contagio. Secondo me, il rischio di importazione in Italia di casi dall'India è puramente virtuale".

L'allarme dall'India arriva proprio a ridosso dell'anniversario dei 6 anni dalla coppia cinese di Wuhan positiva a Covid-19 e ricoverata allo Spallanzani: l'inizio della pandemia in Italia. "Non siamo di fronte a un nuovo Covid", chiarisce Nicastri. Quella causata dal Nipah, spiega, "è una patologia altamente contagiosa che necessità di isolamento ed è autolimitante, ovvero è molto grave. Il ricovero dei primi pazienti presso le strutture ospedaliere, nella fase iniziale dell'epidemia, comporta un rischio di trasmissione tra il personale sanitario. In questa fase, la mancata consapevolezza del rischio porta gli operatori a non adottare le necessarie misure di protezione individuale. Una volta che il personale prende coscienza della situazione, il focolaio tende generalmente a esaurirsi con l'esito clinico dei pazienti, ovvero attraverso la guarigione o il decesso".

I sintomi

I pazienti colpiti mostrano inizialmente sintomi simil-influenzali come febbre, nausea, mal di gola, mialgia e mal di testa; successivamente sviluppano manifestazioni più gravi come una polmonite atipica con difficoltà respiratoria e tosse o, più frequentemente, un'encefalite acuta e rapidamente progressiva con un alto tasso di mortalità. La solida evidenza della trasmissione da uomo a uomo deriva dalle osservazioni effettuate durante le epidemie verificatesi in Bangladesh e India, mentre lo stesso non è stato osservato durante l'epidemia malese.

Come si diagnostica il virus Nipah? "Il test molecolare Pcr si esegue su sangue come per altre patologie virali", illustra Nicastri, mentre sul versante del trattamento "non abbiamo farmaci realmente efficaci - evidenzia - anche se ci sono una serie di ipotesi di terapia che vengono prese in considerazione, come sempre avviene nelle prime fasi di una epidemia quando ancora non ci sono strumenti efficaci. C'è molta letteratura scientifica sui tentativi di trattamento con antivirali o anticorpi monoclonali, ma nessuno ha dato un'evidenza di efficacia. La stessa cosa vale per i vaccini: non ne esistono di efficaci".