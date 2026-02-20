circle x black
Vittorio Sgarbi riappare in pubblico, il critico d'arte a un evento a Ferrara

20 febbraio 2026 | 13.41
Redazione Adnkronos
Vittorio Sgarbi riappare in pubblico e il video che lo ritrae alla Certosa di Ferrara diventa subito virale. Il critico d'arte visibilmente debilitato fisicamente, con passo incerto e volto piuttosto provato, è stato ripreso in occasione della rinnovata esposizione della tela “L’Apparizione di San Bruno a Ruggero conte di Sicilia prima della battaglia di Capua” di Giuseppe Avanzi alla Certosa di Ferrara. Il video, pubblicato su Instagram dal quotidiano 'La Nuova Ferrara', è stato visto oltre 4,6 milioni di volte. Un dato enorme se si considera che il profilo Instagram della testata è seguito da 57.600 follower.

Sgarbi, ferrarese di nascita, è anche presidente della Fondazione Ferrara Arte ma mancava da occasioni pubbliche in città da un anno e mezzo. Ad accompagnarlo l'inseparabile compagna Sabrina Colle.

Negli ultimi mesi si è parlato di Sgarbi soprattutto per le sue condizioni di salute e per la battaglia giudiziaria iniziata dalla figlia Evelina, che ha presentato un'istanza al tribunale civile di Roma per la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, sostenendo che Sgarbi non sia più in grado di gestire autonomamente la propria persona e i propri interessi. Nei giorni scorsi, inoltre, si è tornato a parlare di Sgarbi, perché è stato assolto dall’accusa di riciclaggio per il caso del quadro “La cattura di San Pietro” di Rutilio Manetti.

