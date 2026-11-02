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Volo Wizz Air Londra-Sofia dirottato a Budapest per allarme bomba: cos'è successo

Le autorità stanno ora effettuando un’ispezione dell’Airbus A321neo all’aeroporto Liszt Ferenc di Budapest

Wizz Air - IPA
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02 novembre 2026 | 15.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un volo Wizz Air in viaggio dal Regno Unito verso la Bulgaria è stato dirottato in Ungheria, dopo un allarme bomba. Cos'è successo? Oggi, lunedì 2 novembre, il volo era in rotta da Londra a Sofia quando - come riferito dal ministro della Difesa ungherese Romulusz Ruszin-Szendi - avrebbe ricevuto la minaccia. È stato così dispiegato un caccia ungherese per scortare l’aereo fino a Budapest.

Allarme bomba su volo Wizz Air

Come spiegato dalla compagnia, le autorità stanno ora effettuando un’ispezione dell’Airbus A321neo all’aeroporto Liszt Ferenc di Budapest. Wizz Air ha precisato che la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio "rimane la massima priorità", mentre il ministro della Difesa ungherese ha dichiarato che la polizia ha adottato misure aggiuntive dopo l’atterraggio. Questa la nota della compagnia: "L'aeromobile - si legge - è stato dirottato ed è atterrato in sicurezza all'Aeroporto Internazionale Liszt Ferenc di Budapest, in conformità con i protocolli e le procedure di sicurezza previsti, prima di raggiungere in rullaggio un posto di sosta designato, dove le autorità competenti hanno effettuato i necessari controlli di sicurezza sull'aeromobile e sui passeggeri. Wizz Air sta collaborando pienamente con le autorità. La sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio rimane la nostra massima priorità".

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