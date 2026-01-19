Ondata di maltempo su parte dell'Italia con vento e mareggiate. Alcune regioni in particolare - Calabria e Isole maggiori- stanno per affrontare tra oggi lunedì 19 gennaio e domani martedì 20 una fase meteorologica decisamente critica a causa di un profondo vortice di bassa pressione. Questa struttura ciclonica scatenerà un’ondata di maltempo severo che colpirà la Calabria e le Isole maggiori.

La preoccupazione principale riguarda l'intensità delle precipitazioni. Il vortice richiamerà masse d'aria estremamente umide che, impattando contro i rilievi orientali, genereranno piogge e temporali a carattere stazionario. Nelle aree interne della Sardegna e nel Catanese si potrebbero registrare accumuli superiori ai 300 mm in meno di 48 ore, un quantitativo che mette a serio rischio la tenuta idrogeologica del territorio sottolinea iLMeteo.it.

Non sarà solo la pioggia a fare alzare l’attenzione, ma anche il vento: sono attese raffiche superiori ai 110-120 km/h sempre nelle medesime zone, in particolare sulle aree Ioniche, Calabria e orientali della Sardegna. E il mare sarà lo specchio di questo scenario meteo. Le onde al largo nello Ionio e nel basso Tirreno potranno raggiungere l’altezza massima di 8-9 metri. Sulle coste della Sardegna orientale e sulla fascia ionica di Sicilia e Calabria, invece, le onde potrebbero raggiungere i 6-7 metri.

Dopo il picco del maltempo, la pressione tenderà temporaneamente a risalire. Tra mercoledì e giovedì assisteremo a una progressiva attenuazione dei fenomeni estremi al Sud, con una pausa che regalerà schiarite e un clima più asciutto su gran parte della penisola. Tuttavia, la tranquillità avrà vita breve. I modelli indicano un nuovo cambio di scenario per il prossimo fine settimana. Una perturbazione di origine atlantica, infatti, punterà verso il Mediterraneo occidentale, spostando questa volta il baricentro del maltempo verso le regioni settentrionali e il medio Tirreno.

Nel dettaglio

Oggi, lunedì 19 gennaio - Al Nord: nuvoloso, a tratti sereno sul Triveneto. Al Centro: molto nuvoloso, piogge sulle Adriatiche, intense in Sardegna: Al Sud: maltempo su Sicilia e Calabria, venti forti.

Domani, martedì 20 gennaio - Al Nord: poco nuvoloso. Al Centro: molte nubi, nubifragi su Sardegna orientale. Al Sud: forte maltempo su Sicilia e Calabria.

Mercoledì 21 gennaio - Al Nord: poco nuvoloso. Al Centro: coperto sulle Adriatiche con piovaschi, meglio altrove. Al Sud: piogge e rovesci sparsi, neve a 1200 metri.

Tendenza: ripetute ondate di maltempo nel fine settimana, neve anche in pianura al Nord.