Weekend di calda primavera, ma non per tutti. Insomma, preparate gli occhiali da sole e mettete da parte l'ombrello. L’anticiclone delle Azzorre è in arrivo e riporterà il bel tempo su tutta l'Italia. E lo farà già da oggi venerdì 17 aprile, sbeffeggiando la scaramanzia e regalandoci un anticipo d'estate in piena regola. Il sole tornerà a dominare da Nord a Sud, aprendo le porte a un periodo simil estivo con punte di 27-28°C, fino a 8-9°C oltre la media del periodo.

Normalmente in Italia nella seconda metà di aprile dovremmo registrare massime intorno ai 18°C al Nord, 19°C al Centro e 20°C al Sud. Nei prossimi giorni, invece, voleremo su valori tipici di giugno sottolinea iLMeteo.it

Nella giornata di oggi si verificherà solo qualche locale e residuo acquazzone pomeridiano all’estremo Sud (specie a ridosso dei rilievi) e lungo l'Appennino. Nel resto d'Italia trionferà il cielo sereno. Domani sabato 18 aprile sarà la tipica giornata perfetta: sole ovunque e clima molto caldo per il periodo. Condizioni ideali per scampagnate, gite in montagna o passeggiate al mare. Attenzione però: per fare un tuffo è decisamente troppo presto. Le acque dei nostri mari sono ancora molto fredde, con valori tra i 14 e i 16°C (addirittura più fredde rispetto al mese di novembre).

Infine, domenica 19 arriveranno le prime novità. Una perturbazione in transito tra Inghilterra, Germania e Polonia riuscirà a spingere un po’ di nuvolosità verso il nostro Nord. Dal pomeriggio si svilupperanno locali temporali sulle Alpi, e in serata non si esclude qualche acquazzone in scivolamento verso la Pianura Padana. Il Centro-Sud continuerà invece a godersi il bel tempo.

Insomma la fase simil estiva durerà però poco. La prossima settimana si aprirà all'insegna di un clima più fresco ed instabile: già da lunedì assisteremo a un calo delle temperature di 5-6°C, accompagnato da qualche rovescio concentrato soprattutto sulla fascia orientale, la più esposta all'ingresso di correnti fresche balcaniche.

Nel dettaglio

Oggi, venerdì 17 aprile: Al Nord: soleggiato e caldo. Al Centro: soleggiato, caldo, possibili piovaschi sul frusinate. Al Sud: a tratti nuvoloso, possibili piogge su Cilento e cosentino.

Domani, sabato 18 aprile - Al Nord: soleggiato e caldo per il periodo. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: più sole e caldo.

Domenica 19 aprile - Al Nord: nuvoloso, qualche temporale dal pomeriggio. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole prevalente.

Tendenza: prossima settimana meno calda e un po’ più instabile.