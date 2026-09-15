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West Nile a Oristano, morta un'altra persona: è la quarta vittima del virus nella provincia

Mentre il numero di casi di contagio accertati è di ventisette persone

Una zanzara - (Ipa)
Una zanzara - (Ipa)
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15 settembre 2026 | 13.45
Emanuele Concas
LETTURA: 1 minuti

Una persona, ultrasettantenne, con altre patologie pregresse, è morta lunedì 14 settembre dopo aver contratto il virus della Febbre del Nilo: era ricoverata all’ospedale San Martino di Oristano da circa una settimana. Sale così a quattro il numero dei decessi causati dalla West Nile in provincia di Oristano nel 2026, mentre il numero di casi di contagio accertati è di ventisette persone.

“Ricordiamo ancora una volta le misure di prevenzione e protezione dal virus - ricorda la direttrice del dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria della Asl di Oristano, Maria Valentina Marras -, cioè evitare i ristagni d’acqua, schermare le finestre con zanzariere, utilizzare spray repellenti quando si è all’aperto, in particolare all’imbrunire, quando sono più attive le zanzare, insetti che veicolano il virus”.

“Continuiamo a proteggerci e proteggere in particolare le persone anziane e fragili - è l’appello del direttore generale della Asl, Grazia Cattina – Non smettiamo di adottare scrupolosamente le precauzioni per difenderci dalle punture di zanzara”.

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West Nile Febbre del Nilo west nile oristano west nile morto oristano
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