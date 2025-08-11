Morti due uomini di 85 e 83 anni

Altre due vittime per il virus West Nile nel Lazio e in provincia di Caserta. "Un uomo di 85 anni di Cori in provincia di Latina, è morto questa mattina all’ospedale Santa Maria Goretti. Il paziente, con patologie concomitanti, era stato ricoverato il 2 agosto scorso in condizioni già critiche. Si tratta - sottolinea la Regione Lazio - del nono decesso per il virus West Nile nel Lazio".

Il virus West Nile continua a colpire anche in provincia di Caserta, dove è stata confermata l'ottava vittima: un 83enne. Lo apprende l'Adnkronos Salute da fonti sanitarie.