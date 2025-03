Arrivano i thread su WhatsApp. L'app di messaggistica sta sperimentando una nuova funzionalità, legata in particolare alla versione beta 2.25.7.7 per Android. La novità viene svelata dal WABetaInfo, il blog che offre regolari aggiornamenti sulle modifiche che WhatsApp testa e si appresta a introdurre.

Il debutto dei thread, in particolare, permetterà agli utenti di gestire in maniera più razionale e organizzata le conversazioni, secondo lo schema collaudato già - ad esempio - da X. In sostanza, in una conversazione articolata e prolungata non sarà più necessario risalire fino ad un determinato messaggio.

Come saranno le chat

Il thread e la conversazione rimarranno collegati e ancorati al messaggio iniziale, con la possibilità quindi di seguire lo sviluppo della chat - in particolare in quelle di gruppo - con maggiore facilità e con un evidente risparmio di tempo. In attesa di ulteriori novità, l'introduzione della nuova funzionalità non sarebbe limitata alle chat di gruppo ma riguarderebbe anche le chat individuali e i canali.