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Crosetto sull’Ucraina: l’Italia continuerà a fare la sua parte

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08 settembre 2026 | 16.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha avuto un colloquio in videoconferenza con il suo nuovo omologo ucraino, Yevhenii Khmara, per un aggiornamento sulla situazione del conflitto e sulle drammatiche condizioni della popolazione civile. La crescente emergenza umanitaria è stata uno dei temi principali del colloquio. Crosetto ha sottolineato che l’ultimo mese è stato particolarmente difficile per l’Ucraina, segnato da un numero elevatissimo di vittime civili. Il neoministro Khmara ha espresso al collega italiano il proprio apprezzamento per il sostegno che l’Italia continua a garantire all’Ucraina e al suo popolo. Il Ministro Crosetto ha ribadito l’impegno dell’Italia a proseguire, insieme agli Alleati e alla comunità internazionale, il sostegno a Kiev e a contribuire alla creazione delle condizioni necessarie per una pace giusta e duratura. La videoconferenza si è conclusa con l’impegno reciproco a mantenere aperto un canale di contatto costante e diretto, rafforzando ulteriormente il dialogo tra Italia e Ucraina in una fase decisiva del conflitto.

Il comunicato della Difesa

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conflitto emergenza umanitaria sostegno all'Ucraina
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