Crosetto sull’Ucraina: l’Italia continuerà a fare la sua parte

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha avuto un colloquio in videoconferenza con il suo nuovo omologo ucraino, Yevhenii Khmara, per un aggiornamento sulla situazione del conflitto e sulle drammatiche condizioni della popolazione civile. La crescente emergenza umanitaria è stata uno dei temi principali del colloquio. Crosetto ha sottolineato che l’ultimo mese è stato particolarmente difficile per l’Ucraina, segnato da un numero elevatissimo di vittime civili. Il neoministro Khmara ha espresso al collega italiano il proprio apprezzamento per il sostegno che l’Italia continua a garantire all’Ucraina e al suo popolo. Il Ministro Crosetto ha ribadito l’impegno dell’Italia a proseguire, insieme agli Alleati e alla comunità internazionale, il sostegno a Kiev e a contribuire alla creazione delle condizioni necessarie per una pace giusta e duratura. La videoconferenza si è conclusa con l’impegno reciproco a mantenere aperto un canale di contatto costante e diretto, rafforzando ulteriormente il dialogo tra Italia e Ucraina in una fase decisiva del conflitto.

Il comunicato della Difesa