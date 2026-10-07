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A Ferrara apre il nuovo Polo Culturale Bper, al via la mostra "Vanitas" tra Hayez e Casorati

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07 ottobre 2026 | 11.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dall'8 ottobre 2026, Palazzo Barbantini-Koch a Ferrara, storico edificio della Cassa di Risparmio recuperato dal 2023, rinasce come nuovo Polo Culturale de La Galleria BPER. Lo spazio viene restituito alla città con una nuova funzione pubblica, ospitando un percorso permanente sull'arte ferrarese dal Quattrocento al Novecento e sale dedicate alle mostre temporanee. A inaugurare la programmazione è l'esposizione "Vanitas. Fiori e simboli, da Hayez a Casorati", a cura di Fernando Mazzocca ed Elena Lissoni. L'evento rientra nel progetto di patrimonio diffuso del Gruppo BPER, volto a valorizzare le sedi storiche di Modena, Ferrara e L'Aquila, promuovendo la cultura come infrastruttura sociale e motore di sviluppo per i territori.

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