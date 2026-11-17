Dalle polemiche sulla telecronaca inaugurale dei Giochi di Milano-Cortina del 6 febbraio scorso, culminate nelle dimissioni dalla guida di Rai Sport, a un riconoscimento letterario conquistato proprio in Valtellina, la terra che con Bormio e Livigno è stata il cuore delle competizioni olimpiche invernali. Per Paolo Petrecca, 62 anni, il mese di novembre segna una doppia ripartenza: a soli due giorni dalla nomina del 12 novembre alla guida della Direzione Pubblica Utilità della Rai, il giornalista romano si è aggiudicato il primo premio ex aequo nella sezione Narrativa inedita della XIII edizione del Premio Internazionale di Letteratura Giovanni Bertacchi con il racconto 'La Burocrate'. Il premio è stato consegnato sabato 14 novembre nella Sala Gianoli del Museo Valtellinese di Storia e Arte (MVSA) di Sondrio, durante la cerimonia conclusiva della rassegna, assumendo nelle parole del vincitore il valore di una rivincita umana e intellettuale maturata lontano dalle telecamere. "A 62 anni, dopo aver ricevuto tanti riconoscimenti e premi come giornalista, e dopo 35 anni di carriera tra stampa, radio e tv, spero di poter coronare un nuovo sogno, mosso anche dal desiderio di riscatto: dedicarmi alla scrittura e all'editoria. Più in generale, dare spazio a una parte di me che ho tenuto per troppo tempo nel cassetto", ha dichiarato Petrecca a margine della premiazione, sottolineando il valore autentico del risultato: "Il Premio Bertacchi, alla XIII edizione, è per me un premio conquistato veramente, con le mie sole forze, è un nuovo inizio".

Proprio il tema dell'ostruzionismo e dell'esercizio opaco del potere attraversa le pagine de La Burocrate, opera scaturita da un'esperienza autobiografica legata agli ostacoli amministrativi affrontati per celebrare le nozze con la moglie Alma Manera. "Il racconto nasce di getto, come sempre quando scrivo. Volevo accelerare il mio matrimonio con Alma e solo grazie ad alcuni escamotage e a un colpo di fortuna sono riuscito ad aggirare ostacoli burocratici", ha spiegato l'autore, allargando lo sguardo dal dato privato a una riflessione più ampia sulle storture degli apparati: "Ho pensato a tutti quelli che fanno del proprio lavoro un ostacolo agli altri, magari per frustrazioni o logiche di potere. Una cosa che ho provato sulla pelle, soprattutto nell'ultimo anno di vita". Da qui il ringraziamento rivolto alla città e alla Giuria: "Sondrio mi restituisce un briciolo di dignità dopo un periodo buio in cui sono stato emarginato solo per aver commesso una leggerezza ed essermi assunto una responsabilità. Spero sia un nuovo inizio per me in questa ultima parte di vita lavorativa".

Accanto a Petrecca, in questa nuova stagione creativa, c'è la moglie Alma Manera. Soprano, attrice, conduttrice e autrice di formazione internazionale, figlia d'arte, nel corso della sua carriera tra teatro, musica, radio e televisione ha collaborato a lungo con Paolo Limiti in trasmissioni storiche come Ci vediamo in TV e Paolo Limiti Show, affiancando all'attività di interprete l'ideazione di format e progetti culturali. È proprio dal connubio tra le rispettive esperienze nel mondo della comunicazione e dello spettacolo che nascono le prospettive future del giornalista, il quale ha voluto ringraziare pubblicamente la moglie, i figli Riccardo e Federico e il fratello Stefano per il sostegno ricevuto nei mesi più difficili: "Ho molte cose da dire e spero di riuscire a pubblicare un libro, un romanzo, una miscellanea di poesie e, magari, di poter realizzare progetti culturali con mia moglie Alma, tra teatro, radio e podcast".

Sul palco della Sala Gianoli, tra i protagonisti della XIII edizione, è salito anche Michele Arcangelo Nigro, terzo classificato nella sezione Volume di poesia. Nato nel 1943 a Rionero in Vulture (Potenza) e residente a Verona, Nigro è un medico patologo dal lungo percorso accademico e di ricerca in università italiane ed europee, capace di coniugare il rigore scientifico con la poesia, la critica letteraria, la storia dell'arte e la neuroestetica. Per lui il riconoscimento ha avuto anche il sapore di un ritorno alle origini: avendo lavorato in passato per un anno proprio a Sondrio, ha ritrovato la città valtellinese in una sintesi ideale tra scienza, letteratura e memoria personale.

Istituito nel 2013 per la poesia ed esteso negli anni alla narrativa, il Premio Internazionale Giovanni Bertacchi valorizza gli autori contemporanei capaci di trasformare la bellezza della quotidianità e dell'esperienza umana in arte universale. La rassegna rende omaggio a Giovanni Bertacchi (1869-1942), grande poeta di Chiavenna profondamente legato alle Alpi, alla Valchiavenna e alla Valtellina: chiamato per chiara fama alla cattedra di Letteratura italiana all'Università di Padova, Bertacchi difese l'indipendenza della cultura da ogni asservimento al potere, arrivando a lasciare l'insegnamento e a rifiutare la tessera di partito pur di preservare la propria coerenza di intellettuale e poeta libero.

Saldando la riscoperta della sua opera al sostegno della scrittura odierna, il Premio promuove la parola letteraria e poetica come linguaggio universale, capace di superare barriere geografiche e linguistiche. Forte di una Giuria Internazionale, di autori provenienti da oltre quindici Paesi e di finali già ospitate in capitali europee come Varsavia e Lubiana, nel Palazzo della Cancelleria del Vaticano e nelle più alte sedi istituzionali di Roma — dalla Sala Zuccari del Senato al CNEL, da Palazzo Valentini (sede della Provincia di Roma) fino alle Sale del Carroccio e Laudato Si' in Campidoglio — la manifestazione costruisce ponti culturali tra generazioni, discipline e popoli nel segno della libertà d'espressione e della pace.