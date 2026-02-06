circle x black
Cerca nel sito
 

A Pistoia nuovo incontro ciclo 'Leggere, sentire, vivere. Un anno dopo'

sponsor

A Pistoia nuovo incontro ciclo 'Leggere, sentire, vivere. Un anno dopo'
06 febbraio 2026 | 15.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Proseguono gli incontri del ciclo 'Leggere, sentire, vivere. Un anno dopo', l’iniziativa ideata dalla Fondazione Francis Bacon e dall’Università Vasco Gaiffi APS che mette al centro libri, lettura, biblioteche ed educazione, negli spazi della Biblioteca San Giorgio, con il sostegno di Fondazione Caript. Il prossimo appuntamento - che rientra nell'ambito del calendario di appuntamenti di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026 - è in programma sabato 7 febbraio alle 16.30, nell’Auditorium Terzani, con l’incontro con Davide Sisto sul tema 'Virtual Influencer'. L’iniziativa sarà moderata da Alessandro Pagnini, presidente della Fondazione Francis Bacon.

Ripensare un 'tempo umano' per la lettura, valorizzare spazi e luoghi di condivisione della cultura, far capire cosa significa una 'lettura profonda' alla luce di quello che insegnano le neuroscienze cognitive, ma soprattutto dare un senso responsabile alla nostra appartenenza a un mondo e a una tradizione, sono tra le finalità con cui lo scorso anno la Fondazione ha intrapreso diverse iniziative tra cui la fortunata tre giorni di convegno su 'Leggere sentire vivere'. A distanza di un anno, nell'ambito del programma per l'anno accademico 2025/2026 dell'Università 'Vasco Gaiffi', ne vengono ripresi alcuni temi con autori di libri scelti per aver dato un contributo originale e importante al dibattito su educazione, sapere e conoscenza nel nostro paese.

Davide Sisto è docente all'Università di Torino e al Master "Death Studies & the End of Life" dell'Università di Padova. Si occupa da molti anni di tanatologia, cultura digitale e postumano. È autore di Virtual Influencer. Il tempo delle vite digitali, Einaudi, Torino 2024. L’appuntamento successivo è in programma sabato 14 febbraio ed è dedicato al tema “Il marketing dell’ignoranza”, con un incontro con Paolo Guenzi. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

davide sisto.jpg

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Leggere sentire vivere. Un anno dopo Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026 Virtual Influencer Tanatologia Cultura digitale e postumana Marketing dell'ignoranza
Vedi anche
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza