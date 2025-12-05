circle x black
Cerca nel sito
 

A 'Più libri Più liberi' continua la protesta, sabato stand oscurati

sponsor

Tiene ancora banco il caso 'Passaggio al bosco'. La fondatrice di Voland: "Serrata per contrastare la propaganda neofascista in presenza"

Più Libri Più Liberi a Roma - Fotogramma /Ipa
Più Libri Più Liberi a Roma - Fotogramma /Ipa
05 dicembre 2025 | 19.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

A 'Più libri più liberi', la Fiera della Piccola e Media Editoria in corso a Roma fino all'8 dicembre, continua a tenere banco il caso della casa editrice 'Passaggio al Bosco', accusata di pubblicare testi che esaltano il nazifascismo e l'antisemitismo. Dopo la lettera-appello del 2 dicembre, firmata da oltre 80 tra autori, artisti e case editrici, che ha preceduto il debutto della Fiera, nella quale si chiedeva l'espulsione della casa editrice, cosa non avvenuta, e dopo l'annuncio del vignettista Zerocalcare di non partecipare, è arrivato il 'no grazie' anche di Corrado Augias.

In una lettera aperta, il giornalista e scrittore ha scritto: "la mia tolleranza si ferma davanti al nazismo" e ha rinunciato a partecipare a un evento su Piero Gobetti all'Arena Repubblica Robinson. "Caro direttore, gentili amici - ha motivato Augias - vi prego di comprendere le ragioni della mia assenza alla fiera 'Più libri più liberi'. Io sono favorevole alla tolleranza, anzi la pratico - anche con gli intolleranti per scelta, per età, per temperamento. C’è però una distinzione. Un conto sono gli intolleranti un altro, ben diverso, chi si fa partecipe cioè complice delle idee di un regime criminale come il nazismo". E ancora: "Non ho nulla in contrario all’esistenza di un editore di dichiarate simpatie neonaziste, non vado a imbrattargli le vetrine, lo lascio tranquillo, non voglio però avere nulla a che spartire con lui nemmeno lo spazio di un bel salone. Spero che mi capirete scusando la mia assenza", conclude.

Ma dopo le proteste e le rinunce arriva una nuova protesta: una serrata simbolica, organizzata per sabato 6 dicembre. Una serie di editori, che avevano già firmato l'appello contro la presenza della casa editrice, oscureranno i loro stand dalle 15 per circa mezz'ora.Alla Nuvola, dunque, fra gli altri, chiuderanno i loro banchi le case editrici: Fandango, Coconico Press, Becco giallo, Playground, Momo, Caissa, Voland, Sur, Red Star Press, Marcos y Marcos, 66thand2nd e Exorma. Durante la 'chiusura' sarà distribuito un volantino che spiegherà la scelta: "Questo è ciò che è accaduto alla libertà di stampa e di pensiero quando i fascisti e i nazisti hanno messo in pratica la loro libertà di espressione. Vogliamo una Più libri più liberi antifascista”, si leggerà nel volantino.

Daniela Di Sora, fondatrice della casa editrice Voland, tra quelle che copriranno con un telo scuro il loro stand, spiega all'Adnkronos: "Voland non ha firmato la lettera-appello del 2 dicembre, in cui un folto numero di editori presenti in fiera" insieme ad autori e artisti "chiedevano l’espulsione dell’editore noto (di cui non facciamo il nome perché non vogliamo fargli altra pubblicità) poiché ritiene che non spetti a noi il compito di censurare o vietarne l’ingresso. Partecipiamo invece, con fermezza e convinzione, alla protesta di domani perché crediamo fortemente che la propaganda neofascista e neonazista vada contrastata e combattuta in presenza".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Più libri più liberi zerocalcare più libri più liberi più libri più liberi proteste più libri più liberi roma
Vedi anche
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Disabilità, Sberna (FdI): "Piena tutela diritti persone diversamente abili al centro agenda Parlamento Ue" - Video
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
Cianfoni (Apnea): "Divario con altri sport si sta riducendo" - Video
News to go
Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza