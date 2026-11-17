Incontri, dibattiti, laboratori. Una carrellata di oltre 650 appuntamenti che coinvolgerà 474 editori provenienti da tutta Italia. Cinque giorni in cui Roma diventerà la capitale della piccola e media editoria grazie a un programma di eventi ricco e vario. Alla Nuvola dell'Eur torna la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria 'Più libri più liberi' che quest'anno celebra i suoi primi 25 anni. Un traguardo significativo per un settore che nel 2025 ha pubblicato 52.416 novità, in crescita dell’1% rispetto all’anno precedente, rappresentando il 45% del mercato. Un traguardo festeggiato con un'edizione forte di un programma che risponde alla domanda: 'Se guardi meglio cosa vedi?', vero e proprio filo conduttore attorno al quale si articoleranno gli eventi che animeranno la fiera.

La manifestazione, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori, si terrà dal 4 all'8 dicembre e sarà inaugurata il 4 dicembre alle 11 presso lo Spazio Rai alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri. La piccola e media editoria indipendente, ha sottolineato il presidente dell'Aie, Innocenzo Cipoletta, durante la presentazione dell'edizione 2026, rappresenta "il 45% di tutto il mercato e soprattutto più del 60% dei nuovi titoli che vengono presentati ogni anno" evidenziando anche che "si tratta di oltre 5.500 case editrici di cui 1422 pubblicano più di dieci libri all'anno. Il ruolo che svolgono questi editori è importante e meritano un appuntamento dedicato a loro perché sono meno visibili. Una fiera in questo periodo dell'anno, quindi, rappresenta un elemento di grande importanza per noi, ma anche per il pubblico che sta crescendo. Credo anche che, per la città di Roma, questo sia un appuntamento tradizionale nel quale non solo si vedono le novità editoriali ma si dialoga anche con gli autori e gli editori".

Firmata da una nuova squadra curatoriale coordinata da Paolo Di Paolo, con Licia Troisi, Nadeesha Uyangoda e Giorgio Zanchini, l'edizione 2026 sarà aperta dalla lectio magistralis della giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi. La sua interpretazione della domanda scelta come titolo dell’intera edizione – 'Se guardi meglio cosa vedi?' – sarà un invito a superare i pregiudizi. Nell’ultima giornata, il cantautore Niccolò Fabi, partendo dal titolo di una sua canzone, 'Libertà negli occhi', rifletterà sulle possibilità della visione, sulla vita che va dove va lo sguardo. Tra la giornata di apertura e quella di chiusura, arriveranno in fiera numerosi ospiti che prenderanno in considerazione i vari temi proposti. Ovvero quelli legati 'agli altri', al 'presente', al 'possibile' e ai 'margini'. Tanti dunque i protagonisti che si alterneranno alla Nuvola tra cui Zerocalcare, Dacia Maraini, Donatella Di Pietrantonio, Melania Mazzucco, Sandro Veronesi, Ermanno Cavazzoni, Nicola Lagioia, Rosella Postorino, Diego De Silva, Giancarlo De Cataldo, Stefano Faravelli. A rappresentare la scena internazionale saranno tra gli altri lo scrittore Premio Pulitzer per la narrativa Daniel Kraus, Alicia Giménez Bartlett, Kader Abdolah, Helen Oyeyemi, Didier Eribon, Tiya Miles, CJ Leede, Patrick Green, Jonathan Stroud.

Ma ci saranno anche figure del mondo della musica e dello spettacolo come Claudio Baglioni con Michele Caccamo, Carl Brave, Laura Morante, Alba Rohrwacher, Fabrizio Gifuni, Gabriele Mainetti, Francesca Comencini, Ascanio Celestini, Massimo Popolizio, Daria Deflorian, Marco Baliani, Liv Ferracchiati. Per riflettere sulla turbolenza geopolitica e sulle questioni di stretta attualità, si alterneranno protagonisti dell'informazione come Corrado Formigli, Emiliano Fittipaldi, Marianna Aprile, Fiorenza Sarzanini, Marco Damilano, Annalisa Camilli, Carlo Bonini, Gianni Riotta, Valerio Nicolosi, Michela Ponzani. E ancora grandi protagonisti come Samantha Cristoforetti, Diego Bianchi, Zuzu, Anna Foa, Emilio Gentile, Franco Cardini, Vera Gheno, Maurizio Ferraris, Massimo Ammaniti, Michela Marzano, Stefano Bollani, Massimiliano Rosolino, Umberto Guidoni.

La domanda 'Se guardi meglio cosa vedi?', "traduce la necessità di uno sguardo più attento", sul reale, ha detto lo scrittore Paolo Di Paolo. Uno sguardo che, ha sottolineato, "tutti ci poniamo come obiettivo, ma poi non riusciamo a raggiungerlo, perché siamo vittime degli schemi, dei pregiudizi. Neanche se ci sentiamo così avvertiti, così capaci di leggere il reale, siamo esenti dal rischio della superficialità e dell'approssimazione. Penso che leggere serva a questo: ti costringe a guardare ciò che non volevi guardare o a osservare ciò che non avevi osservato. 'Se guardi meglio cosa vedi?' è una domanda aperta che si può declinare in molti modi dando forma a pezzi di programma".

Basato anche su un maggiore coinvolgimento degli espositori, il programma prevede alcune novità. Per tutti gli incontri tematici, e per i dialoghi con i personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, sarà distribuita al pubblico una bibliografia fatta di titoli selezionati dai cataloghi degli editori in fiera: un invito ad approfondire i temi, un incentivo alla curiosità, un nodo più stretto fra ogni evento e i percorsi di lettura. Non solo: per orientare meglio i visitatori, saranno ben visibili ampi percorsi basati sulla locuzione 'Se guardi meglio' e su concetti chiave che la completano: gli altri, il presente, il possibile, i margini. L’opportunità di scegliere, giorno per giorno, fra gli eventi proposti sarà facilitata da una serie di 'filtri”' tematici, che avvicinano il visitatore-lettore alle sue aree di interesse, in termini di generi editoriali, di interessi (letteratura, saggistica, musica, sport, ecc.), di questioni radicali del nostro tempo (IA, intelligenza emotiva, dialogo fra generazioni, ambiente e cambiamento climatico). L'obiettivo della Fiera è anche quello, infine, di "trasmettere a chi ti ascolta, ti segue e a chi legge, uno sguardo diverso sulla complessità dei problemi che affronti. Questo è quello che abbiamo cercato di costruire", ha osservato Giorgio Zanchini.