circle x black
Cerca nel sito
 

A Villa Medici arriva il 'Paesaggio', l'opera che cambiò l'arte di Picabia

sponsor

Una esposizione all’Accademia di Francia a Roma in parallelo con la grande mostra di Milano

A Villa Medici arriva il 'Paesaggio', l'opera che cambiò l'arte di Picabia
07 ottobre 2026 | 13.10
Massimo Germinario
LETTURA: 2 minuti

Francis Picabia torna a Roma. Infatti, nelle storiche sale di Villa Medici verrà esposto per un periodo di tre mesi il 'Paesaggio' un dipinto del 1909 presentato in concomitanza con la mostra 'Picabia. Aprire le porte della notte', in programma al Palazzo Reale di Milano. Così dopo 'Il limone' di Édouard Manet, esposto nel 2024 nella Camera degli Elementi , grazie all’eccezionale prestito del musée d’Orsay, in occasione del 150° anniversario dell’impressionismo, questo autunno l’Accademia di Francia a Roma accoglierà l'opera del celebre artista, su invito di Anne Berest Picabia, scrittrice, nipote dell’artista e curatrice della grande retrospettiva milanese.

Pittore e poeta formatosi all’École des Arts Décoratifs di Parigi, Francis Picabia (Parigi, 1879-1953) è una delle figure artistiche più poliedriche dell’inizio del XX secolo. Nel corso della sua vita ha attraversato le principali correnti della sua epoca — impressionismo, cubismo, fauvismo, dadaismo, astrattismo — senza mai lasciarsi incasellare in un solo stile, dando vita a un’opera polimorfa che sfugge a ogni definizione univoca. «Per avere idee pulite, bisogna cambiarle come le camicie», affermava l’artista. E proprio la cesura vissuta nel 1909 dall’opera di Picabia, cesura di cui 'Paesaggio' rappresenta una luminosa testimonianza, inaugura uno dei percorsi più liberi e imprevedibili della storia dell’arte.

In occasione di questo doppio appuntamento tra Roma e Milano, Villa Medici organizza per martedì 13 ottobre un incontro pubblico con Anne Berest Picabia e Arnauld Pierre, storico dell’arte, professore alla Sorbonne Université e autore di testi di riferimento su Francis Picabia. L’incontro si propone di indagare i legami tra Francis Picabia e François Morellet (Cholet, 1926-2016), maestro dell’astrazione, a cui Villa Medici dedica ugualmente una mostra in autunno

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
arte impressionismo cubismo fauvismo dadaismo astrattismo
Vedi anche
Malagò: "Incomprensioni con Buonfiglio? Termine eufemistico" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante
Rispunta il disturbatore tv Paolini, l'appello a Malagò: "Riporti l'Italia al Mondiale" - Video
L'affondo di Bertinotti: "In Italia frattura tra politica e popolo, Vannacci? Pessimo" - Video
Fini: "Remigrazione è una battuta d'operetta, Italia affronti tema integrazione" - Video
'Maschi Veri 2', il cast torna su Netflix: "La vera sfida è crescere uomini diversi" - Video
Torino, gli studenti occupano l'istituto Lagrange - Video
Sinner, stagione 2026 è finita: "Ho bisogno di cure per il ginocchio". Il video annuncio
News to go
Legge elettorale, fiducia su tre articoli
Termoli, furgone finisce in mare e muore il conducente - Video
Legge elettorale, sesto giorno di digiuno per Magi: "Scritto a Mattarella ragioni della mia iniziativa" - Video
Oltre 70 pappagalli e 300 tartarughe stipati in un'auto, maxi sequestro in Sicilia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza