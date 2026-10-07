A Villa Medici arriva il 'Paesaggio', l'opera che cambiò l'arte di Picabia

Francis Picabia torna a Roma. Infatti, nelle storiche sale di Villa Medici verrà esposto per un periodo di tre mesi il 'Paesaggio' un dipinto del 1909 presentato in concomitanza con la mostra 'Picabia. Aprire le porte della notte', in programma al Palazzo Reale di Milano. Così dopo 'Il limone' di Édouard Manet, esposto nel 2024 nella Camera degli Elementi , grazie all’eccezionale prestito del musée d’Orsay, in occasione del 150° anniversario dell’impressionismo, questo autunno l’Accademia di Francia a Roma accoglierà l'opera del celebre artista, su invito di Anne Berest Picabia, scrittrice, nipote dell’artista e curatrice della grande retrospettiva milanese.

Pittore e poeta formatosi all’École des Arts Décoratifs di Parigi, Francis Picabia (Parigi, 1879-1953) è una delle figure artistiche più poliedriche dell’inizio del XX secolo. Nel corso della sua vita ha attraversato le principali correnti della sua epoca — impressionismo, cubismo, fauvismo, dadaismo, astrattismo — senza mai lasciarsi incasellare in un solo stile, dando vita a un’opera polimorfa che sfugge a ogni definizione univoca. «Per avere idee pulite, bisogna cambiarle come le camicie», affermava l’artista. E proprio la cesura vissuta nel 1909 dall’opera di Picabia, cesura di cui 'Paesaggio' rappresenta una luminosa testimonianza, inaugura uno dei percorsi più liberi e imprevedibili della storia dell’arte.

In occasione di questo doppio appuntamento tra Roma e Milano, Villa Medici organizza per martedì 13 ottobre un incontro pubblico con Anne Berest Picabia e Arnauld Pierre, storico dell’arte, professore alla Sorbonne Université e autore di testi di riferimento su Francis Picabia. L’incontro si propone di indagare i legami tra Francis Picabia e François Morellet (Cholet, 1926-2016), maestro dell’astrazione, a cui Villa Medici dedica ugualmente una mostra in autunno