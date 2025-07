Allo scrittore Giuseppe Lupo il Premio Friuli Venezia Giulia

Va allo scrittore Giuseppe Lupo la 6/a edizione del Premio letterario Friuli Venezia Giulia 'Il racconto dei luoghi e del tempo', istituito dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con Fondazione Pordenonelegge.it. L'annuncio è stato dato a Trieste oggi - giovedì 17 luglio - dal presidente di giuria Massimiliano Fedriga, governatore della Regione, insieme al vicepresidente e assessore regionale alla Cultura e allo Sport, Mario Anzil, al presidente di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti, al direttore artistico di Pordenonelegge Gian Mario Villalta e ai curatori del festival Alberto Garlini e Valentina Gasparet.

Giuseppe Lupo riceverà il Premio in occasione della 26/a edizione di Pordenonelegge - Festa del libro e della libertà domenica 21 settembre, alle ore 15.30, nell'Auditorium della Regione a Pordenone. Nell'occasione presenterà il racconto inedito "Laboratorio Pordenone", composto quale vincitore del Premio, in uscita nei giorni del festival per le edizioni Italo Svevo.

«Il Premio Letterario Friuli Venezia Giulia 'Il racconto dei luoghi e del tempo' riconosce quest’anno l’impegno di un autore, Giuseppe Lupo, che ci ha consegnato consistenti e rinomati saggi sul tema Letteratura e Industria, dove ha rilevato in quale misura, tranne alcuni rari casi, sia mancato all'una e all'altra il dialogo e la comprensione reciproca – recitano le motivazioni del conferimento – Al vincitore la Giuria ha proposto di esplorare, attraverso il racconto lungo connesso al conferimento del Premio, la città di Pordenone, neo-designata quale Capitale Italiana della Cultura 2027, insieme alla sua provincia: un territorio che merita il titolo di 'laboratorio', cioè un luogo dove la conoscenza, la produttività e l’esperimento si confrontano e crescono insieme».

Ed è infatti "Laboratorio Pordenone" il titolo della pubblicazione che firma Giuseppe Lupo in qualità di vincitore del Premio: aggirandosi per Pordenone e dintorni, accompagnato da guide affidabili, l’autore impara, e allo stesso tempo ci insegna, a leggere la relazione tra eventi in apparenza dissimili, che hanno una radice comune: la cultura e l'impresa.

«Il libro - spiega Giuseppe Lupo - racconta una storia strettamente legata alla comunità di Pordenone: una comunità laboratoriale, dove sono stati realizzati progetti che, dagli anni Cinquanta hanno seguito le trasformazioni economiche, sociologiche e antropologiche di un mondo contadino in transizione verso un tessuto industriale e artigianale. Negli anni Ottanta e Novanta Pordenone si trasforma ulteriormente, dimostrando una caratteristica originale: il mondo dell’impresa si fa promotore di azioni legate alla cultura. Testimoniando così che l’impresa realizza profitti, ma il benessere di una comunità dipende anche dal grado di civiltà culturale che riesce a raggiungere».

Le precedenti edizioni del Premio Letterario Friuli Venezia Giulia Il racconto dei luoghi e del tempo erano state conferite allo storico e saggista Valerio Massimo Manfredi, quindi agli scrittori Melania Mazzucco, Marco Balzano, Mariolina Venezia e Diego Marani.

«Il Premio Letterario Friuli Venezia Giulia – ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga – conferma l’impegno della nostra Regione nel riconoscere la cultura come elemento fondamentale per rafforzare l’identità delle comunità e promuovere uno sviluppo che va oltre la dimensione economica, investendo la crescita civile e sociale. Iniziative come questa mettono in risalto il valore creativo e intellettuale del Friuli Venezia Giulia, alimentando un dialogo costante tra tradizione e innovazione. Il riconoscimento attribuito quest’anno a Giuseppe Lupo – ha aggiunto Fedriga – si inserisce in un percorso che intreccia il racconto dei luoghi con la storia delle persone, restituendo una narrazione viva delle nostre città. È significativo che questo progetto guardi a Pordenone, prossima Capitale Italiana della Cultura, esempio concreto di come cultura e impresa possano crescere insieme. Siamo convinti – ha concluso il presidente della Regione – che investire nella cultura significhi investire nel futuro. Premi come questo celebrano la qualità letteraria e rafforzano la consapevolezza che la vera crescita si misura anche dal grado di civiltà e conoscenza che una comunità sa raggiungere»

Ha sottolineato il vicepresidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e assessore alla Cultura Mario Anzil: «Gorizia – Nova Gorica Capitale europea della cultura 2025 e la designazione di Pordenone a Capitale italiana della Cultura 2027 –- consegnano al Friuli Venezia Giulia due straordinarie opportunità che collocano la nostra regione al centro del panorama culturale nazionale e internazionale, riconoscendone la capacità di porsi come crocevia di esperienze artistiche, creative e produttive europee. Nel raccontare la relazione fra impresa, cultura e comunità, che dagli anni Cinquanta a oggi continua a identificare il volto di Pordenone in continua evoluzione, il percorso che Giuseppe Lupo intraprende con Laboratorio Pordenone interpreta perfettamente questa visione. Non sorprende pertanto che la sesta edizione del Premio Letterario Friuli Venezia Giulia venga conferita a Giuseppe Lupo a pieno merito».

«La 6/a edizione del Premio – ha aggiunto il presidente di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti - è emblematica della visione di un territorio: dagli anni di Lino Zanussi ad oggi, il tessuto produttivo di Pordenone si è dimostrato motore di iniziative culturali che sono diventate caratteristica identitaria della città. Il conferimento 2025 ci proietta in direzione di un traguardo importante, il 2027 che vedrà Pordenone al centro dell’attenzione nazionale per la sua capacità di alimentare sviluppo culturale, quindi umano, sociale, e al tempo stesso economico». E ha spiegato il direttore artistico di pordenonelegge, Gian Mario Villalta: «il libro si ascrive al genere della non-fiction: in prima persona Giuseppe Lupo si impegna a narrare quella che è una sua esperienza di confronto con i contenuti esposti. E non si è trovato da principiante ad esplorare l’evoluzione di Pordenone: Lupo è fra i massimi studiosi della letteratura industriale e ci ha consegnato saggi illuminanti sul tema».