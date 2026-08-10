Art Bonus al Vittoriale per il recupero dei danni provocati dalla tempesta

La Fondazione Il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera (Brescia), che custodisce la casa-museo di Gabriele d'Annunzio, ha attivato un progetto specifico nell’ambito dell’Art Bonus per sostenere gli interventi di recupero e ripristino a seguito della violenta ondata di maltempo che il 17 luglio scorso ha colpito il Garda e lo stesso Vittoriale degli Italiani, causando ingenti danni al patrimonio monumentale e paesaggistico,

La stima dei danni, tuttora in aggiornamento, supera i 5 milioni di euro. Cittadini, privati e aziende possono contribuire al recupero del patrimonio danneggiato, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. «Il Vittoriale è un patrimonio di tutti e oggi chiediamo a tutti di aiutarci a proteggerlo e restituirlo integro al futuro. Il mecenatismo è una forma concreta di partecipazione alla tutela della cultura e l’Art Bonus ci offre – con un importante sgravio fiscale per i donatori - uno strumento importante per trasformare questa partecipazione in un aiuto reale», ha dichiarao il presidente Giordano Bruno Guerri.

I danni interessano diverse aree del complesso: dalla Regia Nave Puglia, dove è stato spezzato l’albero maestro, al Laghetto delle Danze, con danni alle storiche balaustre e alle opere di scarico delle acque; dalle Vallette, dove sono stati sradicati 31 cipressi storici e si sono verificati smottamenti, a Villa Mirabella e alla viabilità storica, interessate dalla caduta di alberature e da dissesti. Ulteriori smottamenti hanno infine interessato i versanti di Casa Fraole e della prua della Nave Puglia, dove sono necessarie urgenti operazioni di consolidamento. Il programma di intervento prevede opere di restauro conservativo, consolidamento statico e idrogeologico, la ricostruzione degli elementi danneggiati e il ripristino del patrimonio arboreo storico, con l’obiettivo di restituire piena integrità e fruibilità al complesso monumentale. "Il mecenatismo è un gesto di cura verso il patrimonio e verso il futuro: significa scegliere di proteggere oggi ciò che le prossime generazioni potranno ancora conoscere e vivere. Attraverso l’Art Bonus, il Vittoriale offre ai suoi sostenitori la possibilità di contribuire alla rinascita di un luogo unico, perché la ferita della tempesta possa trasformarsi in un nuovo gesto collettivo di amore per la bellezza", sottolinea Guerri.

Per contribuire al progetto e conoscere le modalità di erogazione è possibile consultare la pagina dedicata sulla piattaforma Art Bonus: https://artbonus.gov.it/il-vittoriale-degli-italiani.html#intervento-11912