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Arte, a Cervia una mostra su Palanti e il sogno della città-giardino

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A 80 anni dalla morte dell'artista un'esposizione che dal 3 settembre presenta alcuni progetti originali

Arte, a Cervia una mostra su Palanti e il sogno della città-giardino
29 agosto 2026 | 19.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A 80 anni dalla morte di Giuseppe Palanti, Cervia dedica al pittore e progettista di Milano Marittima la mostra “Palanti e il sogno della città-giardino. Disegnare una città, dipingere un paesaggio”. L’esposizione sarà inaugurata il 3 settembre al Magazzino del Sale Torre e resterà aperta fino alla fine del mese, con ingresso gratuito. Organizzata dalla Fondazione Palanti Romussi, presieduta dall’avvocato torinese Marina Motta, in collaborazione con il Comune di Cervia, il Circolo Pescatori La Pantofla, il Gruppo Culturale Civiltà Salinara e altri soggetti privati, la mostra presenterà alcuni progetti originali di Palanti per la nascita di Milano Marittima, concepita come una città-giardino innovativa e di particolare pregio.

Una visione che torna di grande attualità nel dibattito sulle città e sul contrasto al surriscaldamento urbano: il rapporto tra verde, architettura e paesaggio immaginato da Palanti dialoga infatti con temi contemporanei come l’urbanismo tattico e la necessità di ridurre l’impatto di cemento e asfalto. Giuseppe Palanti morì a Milano il 23 aprile 1946. La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 23 e sabato e domenica dalle 10 alle 23.

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Tag
arte mostra Palanti città giardino urbanismo tattico surriscaldamento urbano
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