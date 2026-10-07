Arte: Gulinelli (Comune Ferrara), ''con Bper collaborazione virtuosa'

"Restituire alla comunità questo palazzo aperto con un'ulteriore offerta museale, che si unisce a quelle che Ferrara già possiede, significa tantissimo perché dimostra come le amministrazioni debbano collaborare con le istituzioni bancarie, le associazioni e le imprese. Questo segna l'inizio di una collaborazione virtuosa con BPER". Così Marco Gulinelli, Assessore alla Cultura, Monumenti Storici e Civiltà Ferrarese del Comune di Ferrara, a margine dell'evento di presentazione, organizzato a Palazzo Barbantini-Koch, della mostra temporanea "VANITAS. Fiori e simboli, da Hayez a Casorati", una straordinaria narrazione del potere evocativo dei fiori, sospeso tra fascinazione, memoria e caducità.