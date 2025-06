Benito Macerata presenta ‘Daccapo’ il 24 giugno presso Fondazione Mudima di Milano

Da Osaka a Milano. L’arte di Benito Macerata percorre chilometri dall’Occidente all’Oriente e viceversa e riapproda in Italia dove martedì 24 giugno si svolgerà, nella prestigiosa sede della Fondazione Mudima di Milano, la prima fondazione italiana costituita per l’arte contemporanea, la presentazione del libro ‘Daccapo’ dell’artista marchigiano. Durante l’incontro, Macerata approfondirà in particolare le opere su carta presenti nel volume, lavori di grande raffinatezza e forza espressiva, realizzati su carta realizzata a mano artigianalmente con la sua diretta collaborazione: un processo che parte dalla cellulosa allo stato liquido, dove l’artista ha partecipato attivamente a ogni fase della lavorazione, rendendo ogni foglio un’opera nell’opera.

All’evento parteciperanno galleristi, collezionisti e personalità del mondo dell’arte, in un contesto che conferma il valore e il riconoscimento crescente del lavoro di Macerata a livello internazionale. L’artista giungerà a Milano già lunedì 23, rientrando da un intenso periodo di impegni tra Dubai e Osaka, dove è stato ospite per nuovi progetti e collaborazioni. Recentemente, una delegazione di ‘Posca’, celebre azienda giapponese produttrice degli omonimi pennarelli, ha visitato uno dei suoi murales realizzati presso la ‘Sea Station’ a Nakanoschima, da dove partono i traghetti della Universal Cruise per l’Expo di Osaka. L’interesse dell’azienda si è concretizzato con l’inserimento di due opere di Benito Macerata nella nuova sede di Tokyo - un importante riconoscimento che l’artista italiano ha accolto con grande onore, come risultato di anni di ricerca.

"Sono profondamente onorato e grato per l'attenzione che Posca ha dedicato al mio lavoro. La visita alla 'Sea Station' di Osaka e l'inserimento delle mie opere nella nuova sede di Tokyo rappresentano un riconoscimento significativo del mio percorso artistico. Poter iniziare una collaborazione con un'azienda così prestigiosa e innovativa è un privilegio che mi ispira a continuare la mia ricerca e a esplorare nuove frontiere dell'arte. Ringrazio Posca per questa straordinaria opportunità e per il supporto alla mia visione creativa”.