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Bollati: "Il mare è comunità e comunione, felice del premio a Pagine d'aMare'"

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09 maggio 2026 | 14.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

''Il mare crea una mare non è solo il mare, la scienza, gli organismi che sono alla base della vita nel mare e della vita sul pianeta più in generale, ma è un messaggio di comunità, comunione, perché il mare ci unisce tutti, ci dà beni che noi possiamo prendere e dobbiamo restituire e crea una comunità globale e con questa comunità globale fatta di unione e di totale assenza di confini, di muri, perché il plankton che è la base della vita, è l'elemento fondamentale della rete alimentare e non solo della rete trofica". Lo ha detto Giorgia Bollati, vincitrice per la sezione Saggistica del Premio 'Pagine d'aMare' con 'I vagabondi del mare" di Giorgia Bollati (Codice Edizioni),

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