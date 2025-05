Canaletto incanta Londra, all'asta 'Ritorno del Bucintoro' per 20 milioni di sterline

Uno dei capolavori più affascinanti del vedutista veneziano Giovanni Antonio Canal, noto come Canaletto (1697-1768) sarà battuto all'asta il 1° luglio da Christie's a Londra, durante la Classic Week dedicata ai grandi maestri. Il dipinto, intitolato "Venezia, il ritorno del Bucintoro nel giorno dell’Ascensione" e datato intorno al 1732, è stimato in oltre 20 milioni di sterline (circa 23,3 milioni di euro).

Questa straordinaria veduta di Venezia - olio su tela di grandi dimensioni (86 x 138 cm) - è riemersa da una storia prestigiosa e per lungo tempo rimasta nascosta: apparteneva a Sir Robert Walpole, primo ministro britannico e fu esposta al numero di 10 Downing Street a Londra già nel 1736. Da allora è comparsa sul mercato solo due volte, nel 1751 e nel 1993.

Il dipinto raffigura uno dei momenti più solenni della vita pubblica veneziana: la celebrazione dell'Ascensione, durante la quale il Doge, a bordo del sontuoso Bucintoro, simbolo del potere e della tradizione marinara della Serenissima, si recava al Lido per celebrare il "matrimonio con il mare" gettando un anello nell'Adriatico. Questo evento, che attirava l'intera cittadinanza, veniva celebrato con grande fasto e solennità fino alla caduta della Repubblica nel 1797.

Il quadro rappresenta la prima versione conosciuta di questo tema, a cui Canaletto tornerà più volte. L'artista veneziano vi mostra la sua abilità tecnica eccezionale: pennellate leggere e vibranti che delineano parasoli, nastri e riflessi sull'acqua, un uso sapiente della luce e della prospettiva architettonica, e una straordinaria capacità di rendere l'atmosfera di una calda giornata veneziana.

"Il Ritorno del Bucintoro" era parte di un dittico, accompagnato da una veduta del Canal Grande, entrambe custodite da Walpole e vendute nel 1751 dal nipote George. Il quadro ha stabilito un record in Francia alla sua vendita nel 1993, mentre il suo pendant ha raggiunto nel 2005 il prezzo più alto mai pagato per un'opera di Canaletto, primato ancora imbattuto.

Andrew Fletcher, responsabile globale del dipartimento Old Masters di Christie's, ha commentato: "È raro vedere un capolavoro autentico come questo sul mercato, soprattutto firmato da un artista del calibro di Canaletto. Questa veduta di Venezia, tra le più riconoscibili, è eccezionale tanto per la sua qualità quanto per la sua provenienza storica".

(di Paolo Martini)