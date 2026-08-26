Capolavoro di Mondrian da 30 milioni di sterline in asta da Christie's a Londra

Sarà "Composition III" di Piet Mondrian (1872 - 1944), realizzata nel 1920, il pezzo forte della 20th/21st Century Evening Sale di Christie’s in programma a Londra il 14 ottobre, durante la Frieze Week. L’opera, proveniente da una collezione privata, sarà proposta per la prima volta all’asta con una stima compresa tra 20 e 30 milioni di sterline, pari a circa 23,4-35,1 milioni di euro Il dipinto appartiene a una fase decisiva nella carriera dell’artista olandese, quando Mondrian abbandonò progressivamente la rappresentazione figurativa per sviluppare il linguaggio dell’astrazione geometrica destinato a diventare una delle espressioni più riconoscibili dell’arte moderna. Prima di entrare nell’attuale collezione privata, Composition III fu di proprietà dell’architetto americano e collezionista di arte moderna Armand P. Bartos e della moglie Celeste, che la conservarono dal 1952 al 1973.

«Siamo lieti di celebrare la straordinaria eredità di Mondrian e di presentare a Londra il suo capolavoro del 1920», ha dichiarato Keith Gill, vicepresidente di Christie’s per l’arte del XX e XXI secolo. Secondo Gill, l’opera appartiene al «momento di svolta» della carriera dell’artista, quando Mondrian sviluppò un nuovo linguaggio astratto e radicale destinato a trasformare profondamente il lessico dell’arte moderna.

La vendita rappresenta un appuntamento particolarmente significativo anche per la rarità dell’opera sul mercato. Composition III non era infatti mai stata proposta prima in asta e Christie’s la considera tra i dipinti di Mondrian più importanti e rari mai arrivati sul mercato. I precedenti confermano l’elevato interesse economico per l’artista. Nel 2009 Christie’s aveva battuto due opere di Mondrian provenienti dalla collezione dello stilista Yves Saint Laurent e del socio Pierre Bergé: "Composition avec bleu, rouge, jaune et noir" del 1922, venduta per 27,9 milioni di dollari, e "Composition I" del 1920, aggiudicata per 9 milioni. Il record per un’opera di Mondrian appartiene invece a "Composition No. II" del 1930, venduta da Sotheby’s a New York nel 2022 per 51 milioni di dollari. Più recentemente, nel 2025, Christie’s aveva aggiudicato a New York "Composition with Large Red Plane, Bluish Gray, Yellow, Black and Blue" del 1922 per 47,6 milioni di dollari, commissioni incluse. (di Paolo Martini)