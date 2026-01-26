Christie's porta all'asta il capolavoro surrealista di Magritte

Il dipinto è noto per i suoi colori intensi e per il motivo dell'uccello-foglia

Il celebre dipinto di René Magritte "Les grâces naturelles" sarà il protagonista della prossima asta "The Art of the Surreal", in programma a Londra da Christie's il 5 marzo. L'opera farà il suo debutto all'asta dopo 25 anni trascorsi nella stessa collezione privata, con una stima compresa tra 6,5 e 9,5 milioni di sterline (7,6 - 11,1 milioni di euro).

Realizzato intorno al 1961, il dipinto è noto per i suoi colori intensi e per il motivo dell'uccello-foglia, simbolo della fascinazione di Magritte per la metamorfosi e i paradossi visivi. L'opera è esposta al Museo Magritte di Bruxelles fin dalla sua apertura nel 2009 ed è considerata una delle realizzazioni più mature dell'artista belga. A differenza delle precedenti versioni del soggetto, gli uccelli-foglia qui emergono davanti a uno sfondo compatto di fogliame blu, creando un effetto di sospensione e trasformazione che sfida la percezione della realtà. In primo piano, un singolo uccello distende le ali, lasciando aperta la domanda: volerà o resterà legato alla terra?

Olivier Camu, vice presidente di Christie's per l'Arte Impressionista e Moderna, sottolinea come Magritte nei primi anni Sessanta "ritornasse a composizioni precedenti per esplorarne nuovi significati e rinnovarne la forza poetica". Prima dell'asta londinese, Les grâces naturelles sarà esposto a Hong Kong dal 3 al 6 febbraio e a Londra dal 25 febbraio. L'evento fa parte della Marquee Week di Christie's, dedicata all'arte del XX e XXI secolo e all'unica asta internazionale focalizzata esclusivamente sul Surrealismo, attiva dal 1989 con risultati da record. (di Paolo Martini)